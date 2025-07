Teresa, una nueva centenaria en León: «¡Qué día más feliz!»

Alberto P. Castellanos León Martes, 29 de julio 2025, 08:22 Comenta Compartir

León cuenta con una nueva centenaria. Teresa, con sus 100 años recién cumplidos en Villaquilambre ha celebrado con toda su familia una ocasión tan única: «¡Ay! ¡Qué día tan especial!», comenta que decía su hija Sofía.

Esta mujer, nacida en Solana de Fenar el 26 de julio de 1925, ha estado rodeada de amigos y familiares para celebrar lo ocurrido hace ya un siglo, y también a otras que, en su día, vivieron momentos similares como la madre de Teresa y abuela de Sofía que alcanzó los 102 años. Una hermana de esta última, tía de la homenajeada Teresa, sumó 104.

Teresa en varios momentos de la fiesta en su honor. Fotos cedidas por la familia.

«Somos una familia con varias centenarias» dice Sofía, que cuenta como su madre nació en Solana de Fenar pero que la Guerra Civil provocó que su familia tuviera que irse a otro pueblo donde «tenían tierra, ganado... Al final de la guerra no dejaron nada, hasta el trigo que recogieron», comenta la hija de Teresa sobre unos años muy difíciles: «A los diez años tuvo que dejar la escuela y ya no volvió. A pesar de todo lee y escribe perfectamente, sobre todo porque su padre les enseñaba en casa».

Tras aquella etapa Teresa se instaló en Villaquilambre, donde estuvo en su molino durante una década para después crear el bar La Raya: «Hasta hace nada lo he estado regentando yo», comenta Sofía, «pero también me he jubilado y ahora lo tengo alquilado».

Teresa con su pandereta y el libro en el que aparece su historia. Fotos cedidas por la familia.

Jaime, un sobrino de esta mujer centenaria cuenta como «recientemente el Instituto Leonés de Cultura publicó un libro de la colección de 'Cuadernos del museo de los pueblos leoneses' donde cuenta y recopila todos los datos acerca del grupo de pandereteras de Villaquilambre, en las que La Braña basó mucho de su repertorio y recopiló. De todos ellas sólo queda con vida mi abuela Tere».