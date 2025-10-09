Piden impulsar un plan de turismo en la Montaña de Riaño con 2,5 millones de euros Responsables de la Diputación de León se reúnen con los alcaldes de los municipios de la zona afectados por los incendios

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, y el diputado de Turismo, Octavio González, se han reunido este jueves con los responsables de la Mancomunidad de Municipios Montaña de Riaño, encabezada por su presidente y alcalde de Prioro, Manuel Herrero, con el objetivo de avanzar en la coordinación de medidas de apoyo al territorio tras los incendios de este verano y reforzar las actuaciones en materia de turismo, ganadería y prevención de incendios.

Durante el encuentro, celebrado en la sede de la Mancomunidad, Courel ha destacado el compromiso firme de la institución provincial con los municipios del área, en los que la Diputación provincial ha invertido más de 6,5 millones de euros desde el inicio del actual mandato, a través de los distintos planes provinciales, el Plan de Sostenibilidad Turística y las ayudas a juntas vecinales.

«La cooperación institucional es fundamental para garantizar el futuro de la montaña leonesa, especialmente en un momento en el que es necesario reforzar la prevención de incendios y promover la recuperación económica de los sectores ganadero y turístico», ha destacado el máximo responsable de la Diputación. En este sentido, ha añadido que la institución provincial «seguirá trabajando de la mano de los ayuntamientos para consolidar servicios, mejorar infraestructuras y generar oportunidades que fijen población en el medio rural».

Un plan de sostenibilidad turística para la zona

Por su parte, el diputado de Turismo, Octavio González, ha incidido en la necesidad de impulsar el Plan de Sostenibilidad Turística de la Montaña de Riaño, dotado con 2.375.000 euros, que permitirá «potenciar los recursos naturales y culturales de la zona, mejorar sus infraestructuras y posicionarla como un destino de referencia en turismo de naturaleza sostenible».

«Nuestro objetivo es seguir apoyando a los municipios en la reconstrucción y desarrollo de un territorio con un enorme potencial económico, natural y humano», ha destacado el diputado. Tras la reunión, los representantes provinciales visitaron la zona afectada por los incendios del pasado verano en la Tierra de la Reina, en concreto en Barniedo.

Además del presidente de la Mancomunidad y alcalde de Prioro, asistieron a la reunión el diputado de la zona de Cistierna, Esteban González, y los representantes de los restantes ocho municipios que componen Montaña de Riaño: Acebedo, Boca de Huérgano, Burón, Crémenes, Maraña, Oseja de Sajambre, Posada de Valdeón y Riaño.