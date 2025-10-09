El Concurso de Pesca abre la LVII Semana Internacional de la Trucha con 41 participantes La entrega de premios tendrá lugar el sábado 18 de octubre

La Junta, como inicio del programa de actividades Destino Pesca Castilla y León-LVII Semana Internacional de la Trucha de León 2025, ha organizado recientemente el concurso de pesca, en formato open individual, con el objetivo de difundir los valores ambientales y la riqueza de los ríos en cuanto a trucha común y, especialmente, dar visibilidad al impacto del turismo de pesca en las actividades socioeconómicas de los territorios rurales.

Los cotos de Villarroquel y Sardonedo, junto con los escenarios deportivo-sociales de Villanueva de Carrizo y Santa Marina del Rey, ofrecieron a los participantes más de 600 truchas capturadas (solo se consideran puntuables las que están por encima de 19 centímetros de longitud y la mayor alcanzó los 50).

El formato en esta ocasión fue el de pesca-control, bajo la supervisión de jueces acreditados por la Federación Española de Pesca y Casting. Las categorías en las que se agruparon los pescadores fueron a sedal pesado o cola de rata (pesca a mosca) y pesca a la leonesa (mosca ahogada), como fomento del acervo y tradición de esta modalidad tan arraigada.

En Pesca a Sedal Pesado (mosca), el vencedor fue Rubén Santos Becerro; el segundo puesto fue para Álvaro Álvarez Blanco y la tercera posición para Juan Carlos Castro Aller. En la modalidad de pesca a la leonesa, el ganador fue Juan Carlos Díez Quiñones, seguido de Luis Félix Fuertes Villanueva y Luis Álvarez Castro. La Semana Internacional de la Trucha mantiene, como en ediciones anteriores, la técnica -la más antigua de España- en la que las moscas artificiales se elaboran con plumas de gallo de León.

La entrega de premios de tendrá lugar el sábado 18 de octubre, a las 19 horas, en el Museo Diocesano de la Semana Santa de León, dentro del espacio expositivo de la Feria Destino Pesca Castilla y León.

