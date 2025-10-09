leonoticias - Noticias de León y provincia

El Concurso de Pesca abre la LVII Semana Internacional de la Trucha con 41 participantes

Jueves, 9 de octubre 2025, 14:45

La Junta, como inicio del programa de actividades Destino Pesca Castilla y León-LVII Semana Internacional de la Trucha de León 2025, ha organizado recientemente el concurso de pesca, en formato open individual, con el objetivo de difundir los valores ambientales y la riqueza de los ríos en cuanto a trucha común y, especialmente, dar visibilidad al impacto del turismo de pesca en las actividades socioeconómicas de los territorios rurales.

Los cotos de Villarroquel y Sardonedo, junto con los escenarios deportivo-sociales de Villanueva de Carrizo y Santa Marina del Rey, ofrecieron a los participantes más de 600 truchas capturadas (solo se consideran puntuables las que están por encima de 19 centímetros de longitud y la mayor alcanzó los 50).

El formato en esta ocasión fue el de pesca-control, bajo la supervisión de jueces acreditados por la Federación Española de Pesca y Casting. Las categorías en las que se agruparon los pescadores fueron a sedal pesado o cola de rata (pesca a mosca) y pesca a la leonesa (mosca ahogada), como fomento del acervo y tradición de esta modalidad tan arraigada.

En Pesca a Sedal Pesado (mosca), el vencedor fue Rubén Santos Becerro; el segundo puesto fue para Álvaro Álvarez Blanco y la tercera posición para Juan Carlos Castro Aller. En la modalidad de pesca a la leonesa, el ganador fue Juan Carlos Díez Quiñones, seguido de Luis Félix Fuertes Villanueva y Luis Álvarez Castro. La Semana Internacional de la Trucha mantiene, como en ediciones anteriores, la técnica -la más antigua de España- en la que las moscas artificiales se elaboran con plumas de gallo de León.

La entrega de premios de tendrá lugar el sábado 18 de octubre, a las 19 horas, en el Museo Diocesano de la Semana Santa de León, dentro del espacio expositivo de la Feria Destino Pesca Castilla y León.

