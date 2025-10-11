El pequeñísimo pueblo de León que celebra su primera boda de este siglo El último enlace matrimonial se celebró en 1985

Andrés y Antonia celebran su boda en el pequeño pueblo de León.

Leonoticias León Sábado, 11 de octubre 2025, 15:35 | Actualizado 16:30h. Comenta Compartir

La localidad leonesa de Castro de Cepeda, perteneciente al municipio de Quintana del Castillo, en el valle del río Tuerto, vivió este sábado 11 de octubre su primera boda de este siglo.

Ampliar Los novios en la boda. Peio García

La iglesia parroquial dedicada a san Pelayo Mártir acogió la ceremonia celebrada a mediodía de este sábado en el pequeño pueblo al que las estadísticas más recientes atribuyen algo más de una veintena de habitantes, según informa la agencia Ical.

Los novios en la boda. Peio García

Los contrayentes, Andrés -natural del pueblo- y Antonia, de Barcelona, donde ambos residen, fueron los protagonistas de una celebración que además de convertirles en matrimonio devolvió a sus vecinos un acontecimiento que no tenía lugar desde hace cuatro décadas.

Así lo recordaba María Albina, de 64 años, que en pocas horas va a ser abuela y que hoy estuvo presente en el enlace, quien fue la anterior novia que recorrió las calles de Castro de Cepeda camino del altar en el año 1985.

Temas

Cepeda