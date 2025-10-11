La emotiva despedida de una vaca a su ternera tras un ataque de lobos en León El suceso, ocurrido en la localidad de La Uña, refleja la creciente preocupación de los ganaderos por los ataques en la montaña leonesa

El pasado sábado 4 de octubre, en la localidad leonesa de La Uña, tuvo lugar un nuevo ataque de lobos que ha quedado registrado en un video que ha conmocionado a vecinos y ganaderos de la zona.

El hecho se viralizó en redes sociales tras difundirse el momento en el que se ve a una vaca junto al cuerpo sin vida de su ternera, impidiendo que los buitres se acerquen al cadáver.

La escena, cargada de tristeza y desesperación, ha reavivado el debate sobre la situación que vive la ganadería en la montaña de Riaño.

Ataque en La Uña

El propietario del ganado, Pedro del Blanco, vecino de La Uña, explicó que el ataque ocurrió durante la noche del sábado para amanecer el domingo. Según relató, la ternera tenía unos siete meses y un peso considerable. «Todos los años sufrimos ataques, pero cada vez son más frecuentes y peligrosos», señaló. Pedro cuenta con más de un centenar de cabezas de ganado y varios perros, entre ellos un mastín joven que, aunque intenta proteger al rebaño, aún no tiene la fuerza suficiente para hacer frente a los lobos.

«Los lobos se aprovechan de que el perro es todavía un cachorro y no defiende bien», lamenta el ganadero, que asegura llevar toda su vida en el oficio. Además, añade que en localidades cercanas, como Maraña, las quejas son aún mayores. «Cada año hay más ataques y la situación se está volviendo insostenible», advierte.

No se trata de un caso aislado. En otras zonas de la provincia, especialmente en Laciana y Villablino, los ganaderos también denuncian un incremento de ataques, no solo de lobos sino también de osos, cuya presencia se ha intensificado en las últimas semanas.

Estas localidades, acostumbradas históricamente a convivir con la fauna salvaje, aseguran que el aumento de ejemplares y los cambios en su comportamiento están poniendo en riesgo la ganadería tradicional de montaña.

