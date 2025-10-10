leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urbanización en Castrillo de los Polvazares.

Uno de los pueblos más bonitos de León adapta nuevas calles a su estilo

La localidad concluye la urbanización de dos nuevas vías que mantienen la esencia histórica del resto del pueblo

Leonoticias

Leonoticias

León

Viernes, 10 de octubre 2025, 14:20

Comenta

La directora general de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo, María Pardo, ha asistido a Castrillo de los Polvazares para visitar e inaugurar las obras de urbanización de la Travesía Avenida Doctor López Sastre – Calle Pedro Botas Roldán, una actuación que mejora notablemente la entrada al casco urbano de esta localidad leonesa.

El objeto principal de la obra ha sido la urbanización integral de la calle, dotándola de una pavimentación en armonía con el entorno y similar a la existente en otras vías del núcleo histórico.

Asimismo, se han incorporado servicios urbanísticos esenciales, como redes de abastecimiento, alcantarillado, alumbrado público, baja tensión y telecomunicaciones, garantizando unas condiciones óptimas de habitabilidad y funcionalidad.

Uso de materiales propios de la zona

Dada la sensibilidad estética del conjunto urbano de Castrillo de los Polvazares, la intervención ha requerido el uso de materiales propios de la zona y métodos de ejecución de carácter artesanal, con el fin de mantener la coherencia visual y patrimonial del entorno.

Antes de esta actuación, la calle se encontraba sin tratamiento urbanístico, con una simple compactación del terreno natural y carente de servicios básicos.

Con la obra finalizada, el vial ofrece una imagen completamente renovada y acorde con la singularidad arquitectónica del pueblo.

Visita a las obras de Castrillo de los Polvazares.

La obra fue adjudicada a la empresa MAGA Estudios y Construcciones S.L., con un presupuesto total de 132.628,84 euros (IVA incluido).

La actuación ha sido financiada en 125.000 euros por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, a través de una subvención directa destinada a la mejora de espacios urbanos en entornos rurales.

Con esta intervención, la Junta de Castilla y León reafirma su compromiso con la conservación del patrimonio arquitectónico tradicional y la mejora de la calidad de vida en los municipios del medio rural, promoviendo actuaciones respetuosas con el entorno y sostenibles en el tiempo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Colegio Leonés deja el edificio de Corredera y La Milagrosa cesará su función educativa
  2. 2 La Lotería Nacional sonríe a León con un primer y un segundo premio
  3. 3 Denuncian el «trato denigrante» y el «abuso» del despido disciplinario en Coated Solutions
  4. 4 Atropellan a un menor en bici y a otro en monopatín durante la tarde en León
  5. 5 Los pensionistas agotan los viajes del Imserso en León: «Todo el año esperando y solo queda Matalascañas»
  6. 6 Detienen a un vecino de León cuando tenía «en el punto álgido» la recogida de marihuana
  7. 7 Qué hacer este puente del Pilar en León: Maldita Nerea, Día de Peñas y Oktoberfest
  8. 8 El «sorprendente» cráneo hallado en 1998 en un pueblo de León: «Hay algo mágico detrás»
  9. 9 El pueblo que busca explotar un bar ubicado dentro de un palacio
  10. 10 Paros de dos horas, huelga estudiantil y general y manifestación: León sale a la calle el 15 de octubre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Uno de los pueblos más bonitos de León adapta nuevas calles a su estilo

Uno de los pueblos más bonitos de León adapta nuevas calles a su estilo