Uno de los pueblos más bonitos de León adapta nuevas calles a su estilo La localidad concluye la urbanización de dos nuevas vías que mantienen la esencia histórica del resto del pueblo

Leonoticias León Viernes, 10 de octubre 2025, 14:20 Comenta Compartir

La directora general de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo, María Pardo, ha asistido a Castrillo de los Polvazares para visitar e inaugurar las obras de urbanización de la Travesía Avenida Doctor López Sastre – Calle Pedro Botas Roldán, una actuación que mejora notablemente la entrada al casco urbano de esta localidad leonesa.

El objeto principal de la obra ha sido la urbanización integral de la calle, dotándola de una pavimentación en armonía con el entorno y similar a la existente en otras vías del núcleo histórico.

Asimismo, se han incorporado servicios urbanísticos esenciales, como redes de abastecimiento, alcantarillado, alumbrado público, baja tensión y telecomunicaciones, garantizando unas condiciones óptimas de habitabilidad y funcionalidad.

Uso de materiales propios de la zona

Dada la sensibilidad estética del conjunto urbano de Castrillo de los Polvazares, la intervención ha requerido el uso de materiales propios de la zona y métodos de ejecución de carácter artesanal, con el fin de mantener la coherencia visual y patrimonial del entorno.

Antes de esta actuación, la calle se encontraba sin tratamiento urbanístico, con una simple compactación del terreno natural y carente de servicios básicos.

Con la obra finalizada, el vial ofrece una imagen completamente renovada y acorde con la singularidad arquitectónica del pueblo.

Ampliar Visita a las obras de Castrillo de los Polvazares.

La obra fue adjudicada a la empresa MAGA Estudios y Construcciones S.L., con un presupuesto total de 132.628,84 euros (IVA incluido).

La actuación ha sido financiada en 125.000 euros por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, a través de una subvención directa destinada a la mejora de espacios urbanos en entornos rurales.

Con esta intervención, la Junta de Castilla y León reafirma su compromiso con la conservación del patrimonio arquitectónico tradicional y la mejora de la calidad de vida en los municipios del medio rural, promoviendo actuaciones respetuosas con el entorno y sostenibles en el tiempo.