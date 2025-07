Pedro Higueras, de trabajar en el Caule a la medicina rural: «En Babia recuperé la tranquilidad»

Paula Hernández León Sábado, 5 de julio 2025, 09:13 Comenta Compartir

Del calor abrasador de Cuenca, al seco frío invernal de León en la Meseta. De las Urgencias Hospitalarias del CAULE (Complejo Asistencial Universitario de León) durante la pandemia a la medicina en el ámbito rural en los últimos cinco años. Pedro Higueras, conquense de nacimiento, pero de corazón leonés, se dedicó a la sanidad militar y a las emergencias hasta que, tras la Covid-19, decidió compaginar el ejercicio, que es pasión, de la medicina en el mundo rural, concretamente, en Babia, y la fotografía.

«Robinsones en Babia», su primera incursión en el mundo fotográfico, fue galardonada el pasado año en el certamen 'Expositivos24', organizado por 'León es Photo', en colaboración con el Ayuntamiento de la capital. A lo largo de la exposición, las fotografías reflejan a los habitantes de la localidad en sus actividades laborales y a los propios pacientes de Higueras. La vida sin adulteraciones. La muestra permanecerá abierta desde el mes de julio hasta octubre, en el Centro de Salud San Emiliano de Babia. A partir de ahí, realizará su 'particular' viaje: en noviembre, parada en Puertollano; en el próximo verano, según lo previsto, en Cuenca, la ciudad de las Casas Colgadas.

«Desde que terminé el MIR en Cuenca, he estado en Córdoba, Murcia, Guatemala, México y, finalmente, León. En el CAULE, viví hasta la séptima ola de la pandemia. Resultó muy agresiva y agotadora, y fue ahí cuando me di cuenta que realmente no había ejercido mi profesión«, comenta el doctor Higueras. Añade, después, que »tras eso, me destinaron a Babia, y noté el cambio«. La rapidez, que frecuentemente es inmediatez, de las urgencias quedó atrás, y el sosiego activo pero sereno y la cercanía que aporta la medicina rural invadió el espíritu del joven médico-fotógrafo conquense, que empezó a ver al municipio leonés a través de sus ojos, como si se tratara de una lente fotográfica, y de su alma. Sin dobles cristales.

Ampliar Dos fotos realizadas por Pedro Higueras pertenecientes a la muestra 'Robinsones en Babia' Cedida Pedro Higueras

«Desde muy pequeño, la fotografía ha sido mi válvula de escape. Desde las cámaras analógicas hasta las más modernas. Yo veía el mundo a través de ellas», explica. «Babia me aportó calma y tranquilidad. Una vida mucho más pausada y reflexiva, y el gusto por mi trabajo y profesión. Y gracias a la fotografía, pude captarlo», prosigue el joven médico. Ahora, sus pacientes son amigos, y la obligada rapidez y el nerviosismo de las urgencias, cuando la vida está en peligro, los ha dejado atrás. Confiesa que, en Babia, siente que está «en casa y en familia», como «si estuviera paseando y hablando con mis abuelos«.

Pedro Higueras reconoce que gran parte de su vida ha sido errante, haciendo camino, viajando por todo el mundo y sin previsión de asentarse…hasta su incursión en Babia. «Me encariñé con los pacientes, he creado un vínculo muy especial con ellos», asevera el conquense. Es otra medicina, más cercana, quizá más humana: 'la ejercida en los pueblos'. La medicina, a veces, también es un arte. Lo decía un tal Platón, ateniense.