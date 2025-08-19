La llegada de ayuda a León marca una jornada de «mejoría» en algunos focos Los incendios forestales de Fasgar, Llamas de la Cabrera, Anllares del Sil y Barniedo de la Reina siguen siendo los que más preocupan en estos momentos en una provincia que mantiene siete incendios en nivel de peligrosidad 2

Siete incendios de gravedad 2 (Barniedo de la Reina, Yeres/Llamas, Anllares del Sil, Fargar, Gestoso/Oencia y Posada de Valdeón) y cuatro incendios de gravedad 1 (La Uña, Castrocalbón, Canalejas y Paradiña).

La situación ha mejorado, pero «no en el nivel que esperábamos». Una jornada marcada por las buenas noticias de aquellos incendios que han bajado de nivel de peligrosidad, así como por los nuevos medios con los que se cuenta en estos momentos. A León ha llegado este martes la cooperación internacional, de Francia, de Italia, de Holanda, todo ello coordinado bajo el operativo contra incendios de la Junta de Castilla y León, pero con mucho apoyo. Comunidades vecinas y otras que no lo son tanto han enviado refuerzos a León. De este modo, han llegado efectivos de Valencia, Baleares, País Vasco, Cataluña, Castilla La Mancha y de Asturias.

Por su parte, desde el Ministerio de Transición Ecológica, Miteco, hay desplegados cuatro helicópteros de tipo Lima y dos de tipo Mike, tres anfibios Foca y una BRIF de tipo B, así como tres de tipo A, un avión ACO.

Asimismo, la Unidad Militar de Emergencias, UME, cuenta con más de 300 militares en los incendios de Barniedo de la Reina, Oencia, Boca de Huérgano y Anllares del Sil con 130 piezas de maquinaria. Unos efectivos que colaboran con el dispositivo antiincendios tal y como hacen los más de 150 guardia civiles que han trabajado en diferentes puntos de la provincia, Policía Nacional, personal del Ejército del Aire, y las máquinas D7 del Regimiento de Especialidades de Ingenieros nº 11, del Ejército de Tierra desplegadas en el incendio de Canalejas.

Ampliar César Hornija

A este dispositivo se une la ayuda internacional a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil (UCPM) de helicópteros Chinook, de Países Bajos; aviones Canadier de Italia y Francia. País, este último, que también ha enviado un equipo de Bomberos Forestales sobre Vehículo (GFFF-V).

Evolución de los incendios en León

El incendio de Fasgar evoluciona de forma negativa en la zona que va hacia Palacios del Sil, la zona de Salientes. «Vamos a intentar seguir trabajando para evitar que crezca ese incendio», remarcó el delegado de la Junta de Castilla y León en la provincia, Eduardo Diego Pinedo. En la parte que tiene que ver con Omaña se ha trabajado en la zona de Villapujín y aunque sigue complicado, la situación es mejor de la que era.

Otro de los que preocupan, el incendio de Anllares del Sil, donde se sigue trabajado en lo que tiene que ver con la extensión del incendio hacia la zona de de Fabero, no ha avanzado hacia esa zona. Pero se han tenido problemas hacia la zona del Valle de Fornela, cuando el fuego ha amenazado la población de Trascastro, pero tras un trabajo de descarga de agua ha permitido estabilizar un poco esa zona.

El incendio de Oencia se centra en el valle, se está trabajando fundamentalmente en la zona de Villarubín para que no se extienda más allá del río y con medios aéreos ha mejorado también la situación. En Caín venía otra vez el incendio desde Asturias, pero con los medios aéreos se ha permitido que no vaya a más y está actualmente sin llama.

En el caso de Barniedo se trabaja fundamentalmente en el sur de ese incendio, de Riaño hacia la zona de Valverde de la Sierra. El problema que presenta es que es un flanco que tiene una línea discontinua de llama y se intenta frenar el avance.

Situación del incendio de Yeres/Llamas

La jornada del 19 de agosto no será recordada con el día en el que acabaron los incendios en la provincia porque aún queda mucho trabajo por hacer, pero si en la que se empezó a vencer al fuego. Cuando hay más de una veintena de fuegos activos en la provincia, en diferentes niveles, es imposible que todos avancen a la vez y esto pasa con el incendio de Yeres/Llamas de la Cabrera, que este martes ha sido explicado por el director técnico de extinción. El incendio original, el conocido como de las Médulas, presenta un perímetro frío, con lo que se podría decir que el incendio estabilizado. A pesar de ello, se sigue vigilando para que no haya sorpresas desagradables, como pasó con Paradiña en jornadas previas.

Por su parte, en la zona de Llamas de la Cabrera hay tres puntos que concentran el trabajo. Donde se desarrollan las labores de manera más intensa es en la zona de Maragatería. «Estamos teniendo mayor problema de reproducciones, pero el cambio de condiciones ha ayudado y reducido un poco la intensidad». Todo ello ha permitido llevar a cabo un trabajo más intenso con maquinaria, medios aéreos y personal de tierra. Por ello, ese avance a Maragatería está contenido, aunque aún no estabilizad, ya que quedan puntos calientes y dos zonas con llama activa en los dos flancos de esa cabeza. La zona de la parte alta, donde la subida a la carretera del Morredero se está cortando el avance hacia el campo de tiro del Teleno. Finalmente, el otro foco, en la zona de de Compludo, hay ciertas dificultades de trabajo, tanto por la pendiente como por la cantidad de combustible y el tipo de vegetación (un robledal muy cerrado, con con mucho sotobosque). Se trabaja con medios aéreos y con herramienta manual, lo que llevará más tiempo para controlarlo.

Ampliar El incendio de Anllares (León), que afecta al Valle de Fornela César Hornija.

Si las condiciones meteorológicas se cumplen esperan tener estabilizado el perímetro al completo entre la noche y la jornada del 20 de agosto. Un perímetro que ya puede estar en unos 140 kilómetros y sin estabilizar puede quedar un 10% .

Recepción a medios ajenos

El día ha sido «diferente» ya que se han desplazado a la provincia leonesa una infinidad de medios de apoyo de diferentes administraciones, comunidades y ciudades. «Ha sido una mañana intensa y poco habitual para lo que suele ser el trabajo en un puesto de mando», reconocían desde Llamas de la Cabrera. Se ha llevado a cabo una recepción de medios a los cuales hay que poner en situación y facilitarles un reconocimiento de la zona. A este incendio han llegado refuerzos de la comunidad Valenciana, del País Vasco, una unidad de bomberos franceses e incluso helicópteros de apoyo de Holanda.

Desalojados y vecinos

En esta jornada se ha llevado a cabo el realojo de tres localidades de Ponferrada, Bouzas, Manzanedo de Valdueza y San Cristóbal de Valdueza y también otras eh 15 localidades que sson los de Piedras Albas, Busnadiego, Lucillo, Castrillo de Cabrera, Marrubio, Andiñuela, Villar de Ciervos, Filiel, Chana de Somoza, Boisán, Valdemanzanas, Tabladillo, Santa Colomba de Somoza y Turienzo de los Caballeros. La noticia más preocupante del día ha sido el desalojo de la localidad de Valverde de la Sierra en el municipio de Boca de Huérgano, en el incendio de Barniedo de la Reina.

En este momento, 2.566 personas de 48 pueblos continúan desalojados de sus casas debido a los 12 incendios en IGR1 o 2 en la provincia de León.

Ante la situación que atraviesa la provincia, desde la Subdelegación de Gobierno en León se solicita la máxima colaboración ciudadana: respetar los cortes de circulación, seguir las órdenes de evacuación, mantenerse alejados de las zonas de trabajo y actuar con cautela para evitar que surjan nuevos focos.

Aunque la calidad del aire ha mejorado respecto a días anteriores, sigue sin ser óptima, por lo que se aconseja reducir las salidas al exterior, mantener cerradas puertas y ventanas y, si es imprescindible desplazarse, hacerlo con mascarilla. Se pide especial cuidado con personas mayores, niños, mujeres embarazadas y quienes padezcan enfermedades respiratorias o cardíacas.

Se acompaña video de la BRIF LUBIA realizando labores de consolidación de perímetro en una lengua activa que descendía a media ladera hacia la localidad de Compludo. (vídeo de At-brif)