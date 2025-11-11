leonoticias - Noticias de León y provincia

Presentación de la campaña invernal 2025-2026. Campillo

León frente a la nieve: 60 vehículos y 1.300 toneladas de sal para proteger 746 carreteras provinciales

La Diputación de León presenta la campaña invernal con el objetivo de que los 3.300 kilómetros de carreteras provinciales se puedan utilizar cuando nieve

Leonoticias

Leonoticias

León

Martes, 11 de noviembre 2025, 13:13

Comenta

La Diputación de León afrontará la campaña de vialidad invernal con medio centenar de vehículos disponibles que se encargarán de mantener limpias las 746 carreteras provinciales, que suman más de 3.300 kilómetros, la mitad de ellos en zonas de montaña. Son los detalles aportados este martes por el presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel, y el vicepresidente y diputado de Infraestructuras, Roberto Aller, acompañados del coordinador, Carlos García.

El presidente recordó que una veintena de esos 50 vehículos están distribuidos entre Ayuntamientos y Mancomunidades para «facilitar las intervenciones», mientras que Aller también avanzó que hay una subvención de 125.000 euros disponible para poder alquilar más maquinaria, si es necesario. Además, hay 40 personas que se encargarán de todas las labores.

«Es visible la importancia que la Diputación da a esta actuación desde el área de Roberto Aller, comprometidos desde el minuto cero para que cuando haya inclemencias se puedan atender», dijo Álvarez Courel, quien también explicó que hay sal y fundentes preparados para distribuirlos y que el hielo «no haga estragos en las carreteras». Concretamente la institución provincial dispone de 1.300 toneladas de fundentes almacenadas en Riaño, el Alto Porma y Bernesga, el Cureño, Ponferrada, Leitariegos, y Villablino.

Proteger los pueblos y las vías de acceso ante las nevadas

«Hacemos cada año cerca de 1.000 intervenciones, el 20 por ciento en días festivos», añadió el presidente, quien espera que no haya demasiadas incidencias, «aunque queremos que nieve para que funcionen nuestras estaciones de esquí», dijo.

Presentación de la campaña invernal. Campillo

Por su parte Aller quiso «poner en valor» la labor de todas las personas que trabajan en esta campaña. «Se han encargado de poner a punto toda la maquinaria y cuando vienen esos días de nieve, que casi no se ven las carreteras ni las señales, ellos están ahí, las conocen a la perfección y las abren en coordinación con Ayuntamientos y Juntas Vecinales», explicó,

Por último García especificó cómo se distribuye la maquinaria para que todos los pueblos de montaña estén atendidos. En la zona del Bierzo habrá tres vehículos con salero y cuña, dos de intervención inmediata y una fresadora. En las zonas de Laciana, Babia y Maragatería, hay disponibles cinco camiones de empuje con cuña y salero, dos vehículos de intervención inmediata y una fresadora. En el Alto Porma, Alto, Alto Cureño y Alto Bernesga, otros cuatro camiones de empuje, dos vehículos de intervención inmediata y dos fresadoras. Y en Riaño y Alto Porma, tres camiones, una furgoneta y fresadora.

