leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Plan de nevadas,

Hospital, centros de salud y colegios: León se prepara para las nevadas

El Ayuntamiento de León coordina el Plan de Nevadas para este invierno estableciendo distintos operativos en caso de episodios especialmente adversos

Leonoticias

Leonoticias

León

Lunes, 10 de noviembre 2025, 14:40

Comenta

El Ayuntamiento de León ya está preparado para el invierno tras haber celebrado el pasado viernes 7 de noviembre una reunión de coordinación del Plan de Nevadas. La Policía Local de la capital leonesa ha dirigido el encuentro en el que han quedado establecidos los distintos operativos para hacer frente en la ciudad a posibles episodios de meteorología adversa propios del invierno.

El reto es que, ante la llegada de nevadas especialmente copiosas, la ciudad siga funcionando garantizando la asistencia plena de servicios, prestando especial atención a centros hospitalarios, colegios y edificios públicos.

En el encuentro han participado diversos servicios municipales como son la Policía Local, los Bomberos, Protección Civil, el Servicio de Limpieza y Recogida de Residuos, Jardines, Obras, Señalización y Participación Ciudadana.

Noticias relacionadas

La Diputación destina 400.000 euros a 105 municipios para elaborar un censo de edificios con amianto

La Diputación destina 400.000 euros a 105 municipios para elaborar un censo de edificios con amianto

Los principales especialistas en patología vertebral de España se citan en León

Los principales especialistas en patología vertebral de España se citan en León

La zona ZEC de León reconvertida en zona ZER: Zona de Esparcimiento de Ropa

La zona ZEC de León reconvertida en zona ZER: Zona de Esparcimiento de Ropa

Asimismo, la coordinación del Plan de Nevadas ha contado con la participación de un representante del Complejo Asistencial Universitario de León dado que los centros hospitalarios son una de las prioridades a la hora de ejecutar el plan coordinado invernal. A estos puntos se le suman, además, los centros escolares y edificios de servicios municipales.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece Juan Díez Guisasola, expresidente de la Cultural y abad del Nazareno en los 90
  2. 2 El restaurante que resiste en un pueblo leonés de 25 habitantes reabre sus puertas un invierno más
  3. 3 Un mítico bingo de León cambia de lugar más de treinta años después
  4. 4 El sistema Buscyl se queda en el alfoz: los leoneses cogen gratis el metropolitano
  5. 5 Una gran inundación afectaría a más de una quinta parte de la población en diez municipios de León
  6. 6 Herido un hombre tras chocar su coche contra una farola en Trobajo del Camino
  7. 7 León despide a Amable Liñán, referente mundial y orgullo de la ciencia española
  8. 8 «El Testamento Vital sirve para ejercer el derecho a decidir cómo debe ser el final de tu vida»
  9. 9 Buscan un hogar para Kosa, la cachorra abandonada y encerrada 17 horas en León
  10. 10 El leonés Raúl Celada y la ecuatoriana Kathy Tisalema se coronan en la Behobia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Hospital, centros de salud y colegios: León se prepara para las nevadas

Hospital, centros de salud y colegios: León se prepara para las nevadas