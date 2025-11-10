Hospital, centros de salud y colegios: León se prepara para las nevadas El Ayuntamiento de León coordina el Plan de Nevadas para este invierno estableciendo distintos operativos en caso de episodios especialmente adversos

El Ayuntamiento de León ya está preparado para el invierno tras haber celebrado el pasado viernes 7 de noviembre una reunión de coordinación del Plan de Nevadas. La Policía Local de la capital leonesa ha dirigido el encuentro en el que han quedado establecidos los distintos operativos para hacer frente en la ciudad a posibles episodios de meteorología adversa propios del invierno.

El reto es que, ante la llegada de nevadas especialmente copiosas, la ciudad siga funcionando garantizando la asistencia plena de servicios, prestando especial atención a centros hospitalarios, colegios y edificios públicos.

En el encuentro han participado diversos servicios municipales como son la Policía Local, los Bomberos, Protección Civil, el Servicio de Limpieza y Recogida de Residuos, Jardines, Obras, Señalización y Participación Ciudadana.

Asimismo, la coordinación del Plan de Nevadas ha contado con la participación de un representante del Complejo Asistencial Universitario de León dado que los centros hospitalarios son una de las prioridades a la hora de ejecutar el plan coordinado invernal. A estos puntos se le suman, además, los centros escolares y edificios de servicios municipales.