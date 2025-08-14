León cierra un día complicado con «ocho incendios que preocupan y diez controlados» El delegado territorial de la Junta, Eduardo Diego, ha celebrado una de las mejores noticias de la jornada, como son los realojos de una veintena de localidades en la zona de la Valdería

Mejora la situación de los incendios activos en la provincia de León en una jornada muy compleja y con el agotamiento acumulado de vícitimas y trabajadores. Al cierre de este artículo, y según los últimos datos facilitados por la Junta de Castilla y León, hay ocho incendios forestales que preocupan y hay otros 10 controlados. «Tenemos 18 incendios en la provincia en estos momentos, da una idea de la situación», asegura el delegado territorial de la Junta, Eduardo Diego.

Tras días y días de focos activos, «la climatología no ha ayudado» y las previsiones para la jornada del viernes no son del todo buenas. En medio de esta situación, y lamentando el fallecimiento de un segundo joven de la comarca de la Valdería, Diego insiste en pedir «precaución y no arriesgarse» el delegado lo hará cada día «por querer salvar una propiedad no podemos arriesgar una vida». Eduardo Diego ha visitado a las personas evacuadas que están alojadas en Astorga: «Les he trasladado que estamos trabajando desde la Junta para trabajar en los daños que se han producido por estos incendios». En este sentido ha explicado que en la jornada del viernes habrá un consejo agrario para sentar las bases de las ayudas a quienes han perdido su medio de vida.

«A veces solo hablamos de los que están activos, pero quiero recordar que hemos controlado 10 incendios desde el lunes gracias al operativo antiincendios», explicó el delegado territorial de la Junta, Eduardo Diego.

Pueblos realojados

En esta rueda de prensa, el delegado territorial de la Junta, Eduardo Diego, ha celebrado una de las mejores noticias de la jornada, como son los realojos. La vuelta a casa de los vecinos implica que la situación mejora en esas zonas y que el fuego ya no es un peligro para la vida, ni las viviendas. «Hemos mejorado en temas de evacuación, esta mañana once poblaciones que han podido volver a sus casas. A ellas hay que sumar la vuelta a domicilios de siete más», celebraba Diego. Las principales poblaciones que pueden volver a casa de los municipios de Castrocalbon y Santa Elena de Nogales. Pero aún quedan una veintena de pueblos desalojados.

Al ser preguntado por la situación de los vecinos que aún siguen desalojados y las quejas de los que están volviendo a sus casas, el responsable de la delegación territorial de León remarcó que «más allá de los vídeos que se ven yo hablo del contacto con la gente. Y ahí te encuentras de todo. La sensación es de pena, de miedo y de alguna forma de malestar».

Diego, que viajó en esta jornada a Astorga, asegura que «hay gente que agradece y te dice que has contribuido a que el mal no sea mayor y hay otros que recriminan más medidas, pero depende con quien hables».

El perímetro quemado

Eduardo Diego, delegado de la Junta en León explicó que las primeras estimaciones con las que cuenta la administración «hablan de 31.500 hectáreas de lo que ha sido la extensión del incendio. No lo sé. Pero no depende de la extensión, sino de los daños que verermos».

Diego recuerda que ha sido un incendio que «calcinaba 4.000 hectáreas por hora y claro, eso complica mucho la extinción. Desde el lunes hasta ayer por la noche, ha hecho mucho daño, pero se ha conseguido atajar».

El perímetro provisional de terreno quemado que deja el incendio declarado el domingo a mediodía en el término municipal zamorano de Molezuelas de la Carballeda, se cifra en 31.500 las hectáreas totales quemadas, si bien matiza que son datos provisionales que «variarán en la medición final». En concreto, se estima que se han quemado 5.200 hectáreas de pinares, 10.300 de monte bajo de quercíneas, 11.000 hectáreas de terreno agrícola y otras 5.000 de matorral y pasto.

La superficie quemada por este incendio le igualaría con el, hasta ahora, mayor fuego registrado en Castilla y León, el que se originó en Losacio en 2022, también en la provincia de Zamora, que calcinó 14.760 hectáreas de arbolado, 4.601 de matorral, 6.820 hectáreas de pasto, 4.955 de terreno agrícola y 336 de otra tipología para un total de 31.472 hectáreas.