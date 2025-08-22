«Sé lo que es ver tu pueblo devastado»: el Excel gratuito que ayudó en la Dana llega a León Aída Casanova, que sufrió la DANA en Valencia, ha decidido difundir una herramienta que elaboró entonces para ayudar a los damnificados a organizar los daños y presentarlos a los seguros

Un vecino de Castrocalbón, junto a una vivienda que ha sido destruida por los incendios y Aída Casanova, abogada.

Diego Nicolás Alonso Viernes, 22 de agosto 2025, 08:16 Comenta Compartir

Los incendios que han arrasado varias zonas de la provincia de León han dejado a decenas de vecinos con casas y negocios dañados. En medio de la incertidumbre sobre cómo reclamar indemnizaciones, una iniciativa nacida a raíz de otra catástrofe puede servir ahora de apoyo.

De la DANA en Valencia a los incendios en León

La autora es Aída Casanova, abogada de familia y violencia de género y vecina de Picaña (Valencia). En 2024 su despacho quedó «completamente arrasado» tras la DANA que inundó varias localidades. Entre limpiar barro y ayudar a vecinos, tuvo que enfrentarse al papeleo con su aseguradora.

Explica que entonces comprendió lo complicado que era organizar los daños para que el perito pudiera valorar la magnitud de lo ocurrido. «Me di cuenta de que no todo el mundo iba a tener los medios o la formación para elaborar un listado detallado y pensé que hacía falta una herramienta sencilla», señala. Con ayuda de un amigo, creó un Excel que permitía detallar cada estancia, asociar facturas o presupuestos y calcular automáticamente el valor de lo perdido.

El documento corrió de móvil en móvil y llegó a cientos de afectados por aquella inundación. Ahora, ante la devastación de los incendios en León, ha decidido volver a compartirlo.

Una ayuda práctica y gratuita

«Yo no puedo apagar fuegos, pero sí puedo ayudar con lo que sé hacer», explica. El Excel está disponible de forma gratuita, sin necesidad de registro ni de dejar datos personales. Basta con descargarlo desde su perfil de Instagram o buscando en Google «excel DANA Aída Casanova».

Además de difundir la herramienta, la abogada recuerda a los afectados los pasos clave tras un siniestro. El primero, contactar con la compañía aseguradora, ya que el plazo habitual para dar parte es de siete días. También recomienda recopilar fotos del antes y después, facturas si es posible, y presupuestos de reparación o reposición. «Cuanto más ordenada esté la información, más fácil será para el perito hacer su trabajo», apunta.

Reclamaciones individuales

Casanova subraya que «la reclamación siempre es individual», ya que cada vivienda o negocio tiene daños distintos y pólizas diferentes. Sin embargo, insiste en que el Excel puede ahorrar tiempo y quebraderos de cabeza en un momento especialmente duro.

«Sé lo que es ver tu pueblo devastado. Yo lo viví con la DANA y entonces recibí mucha ayuda. Ahora lo único que quiero es que esta herramienta también sirva a quienes lo están pasando mal en León», concluye.

