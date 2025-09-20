El verano se despide con alerta amarilla por tormentas en León La provincia experimentará un cambio meteorológico a partir de este sábado, con lluvias y tormentas especialmente en el norte y en El Bierzo

Leonoticias León Sábado, 20 de septiembre 2025, 09:20 | Actualizado 10:15h. Comenta Compartir

Cambio en el tiempo. Del sol y las temperaturas altas de los últimos días se pasará a las lluvias, los cielos encapotados y un tiempo más fresco en la provincia de León durante este sábado.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activa a partir de las 14.00 horas el aviso amarillo por el riesgo de que se produzcan tormentas, acompañadas de fuertes chubascos, en puntos de Burgos, León, Palencia y Soria. De hecho se podrían acumular hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora. En concreto los avisos estarán activados desde las 14.00 horas, hasta la medianoche, en la Cordillera Cantábrica de León y Palencia, así como en el Condado de Treviño (Burgos) y en la Ibérica de Burgos y Soria.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé una jornada de sábado 20 de septiembre con cielos nubosos y lluvias, más probables en el oeste y norte de la provincia, con especial incidencia en la segunda mitad del día. En algunos casos podrían ser localmente fuertes, acompañadas de tormenta y granizo.

Los cientos soplarán del sur al oeste flojos, pero aumentando su intensidad con el paso de las horas y con posibles rachas fuertes con las tormentas.

Las temperaturas caerán, especialmente las máximas. Después de varios días superando los 30 grados, se llegará hasta los 27 en León, Ponferrada y Astorga y los 24 en Villablino, siendo la mínima 12 grados en León, 10 en Astorga, 9 en Ponferrada y 7 en Villablino.