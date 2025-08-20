Un incendio provocado, ya en nivel 2, rompe la buena evolución de los 23 fuegos activos en León Desde la Junta de Castilla y León llaman a «denunciar a esa gente que pone en peligro personas, pueblos y patrimonio» tras el incendio provocado que puso en riesgo a parte del operativo antiincendios en Colinas del Campo de Martín Moro Toledano

Un jornada favorable en cuanto el trabajo que se ha podido realizar. Todo ello gracias a un gran operativo que actualmente mueve a unas 2000 personas en toda la provincia. «Si el tiempo nos sigue ayudando con la humedad alta, temperaturas bajas y los medios que tenemos a disposición del operativo contra incendios esperamos que estos días podamos ir mejorando la situación», aseguró Eduardo Diego Pinedo, delegado de la Junta de Castilla y León en la provincia.

Seis incendios de IGR 2, cuatro de índice 1, también uno de índice de gravedad cero, que es el que llega desde Porto, desde Sanabria hacia la zona de la de La Baña. Pero también hay otros 12 incendios, vamos a decir estabilizados, controlados, pero que requieren cierta vigilancia.

La peor de la noticias de la jornada llegó a lo largo de la tarde un nuevo incendio en Colinas del Campo de Martín Moro Toledano, perteneciente al municipio de Igüeña. En muy poco tiempo saltó a nivel 2 de peligrosidad y obligó a desalojar la población. Un fuego en el que «todos los indicios apuntan a que ha sido provocado» y que hunde el ánimo de quienes luchan para apagarlos y quienes llevan días desalojados de sus casas. El fuego ha obligado al desalojo de Colinas del Campo porque solo tiene una vía de acceso y para evitar riesgos con respecto a la población, se ha habilitado el albergue de de Igüeña para quienes lo necesiten.

«Después de lo que estamos trabajando, llevamos dos semanas a pleno pulmón, trabajando de una forma muy dura, pidiendo ayuda de otros territorios de España y del extranjero, después de todo eso una personas que no sé que tiene en la cabeza poniendo en riesgo al propio operativo, más el peligro de la población no se entiende nada», lamenta con rabia e impotencia el delegado de la Junta de Castilla y León en la provincia leonesa, Eduardo Diego Pinedo. Por ello, aprovechó la rueda de prensa posterior a la reunión del Cecopi para pedir a la población que «debemos seguir trabajando, denunciando y acorralando a esa gente que pone en peligro personas, pueblos y patrimonio».

Evolución de los incendios

A pesar de las malas noticias del nuevo foco, hay varios frentes que evolucionan bien en la provincia. El incendio de Yeres se da por perimetrado y sin grandes problemas. Ha tenido incluso alguna reproducción dentro del perímetro, pero no ha ido más allá. De ahí la importancia de seguir vigilando las zonas. El incendio de Llamas de Cabrera en sus tres líneas se ha podido controlar y se ha trabajado para que no para que no avanzara. En la zona sureste del Morredero hay un frente activo, pero se ha intentado estabilizar con la ayuda del convoy de Francia. En la zona de la Maragatería está estable, lo que ha permitido que a última hora de la tarde se haya podido proceder al realojo de una buena parte de las localidades que atraviesan el Camino de Santiago.

Ampliar Medios aéreos y terrestres trabajan contra las llamas cerca de Boca de Huérgano (León) Peio García

El incendio de Fasgar de alguna forma está estable. En estos momentos, hay dos frentes, el que se dirige a la zona de Omaña, donde se ha ido trabajando y se ha ido conteniendo para que esas llamas no lleguen a las poblaciones de Omaña. Por su parte, en la zona de Salientes, se ha trabajado de una forma intensa, fundamentalmente con medios aéreos, lo que ha permitido contener el frente.

El incendio de Anllares del Sil, donde se trabaja en la parte del valle de Fornela pero su evolución es «favorable». En este caso, se ha trabajado fundamentalmente controlando el incendio en el pueblo de Trascastro.

El incendio de Gestoso ha bajado de intensidad, este incendio ha afectado fundamentalmente al municipio de Oencia. Los trabajos aéreos y de perimetración, han permitido que se llegue a una situación favorable con respecto a lo que se tenía los días pasados y con la esperanza de que en la jornada del jueves pueda quedar perimetrado el incendio.

El de Barniedo de la Reina, en la zona que tiene que ver con Valdeón y con los pueblos de la Reina, la situación está bien, está estabilizado, pero lo que tiene que ver con el incendio que iba hacia Riaño hay varias. Es un foco que «sigue activo y preocupando»

En el incendio de La Baña, no hay peligro para la población, pero hay que ver cómo evoluciona y progresa, aunque lo está haciendo lentamente porque es una zona rocosa. Otros incendios como el de Castrocalbón, Paradiña y Canalejas se mantienen en una situación controlada.

Evacuaciones y realojos

En la tarde del miércoles se han podido realojar 13 localidades, concretamente todo lo que tiene que ver con el Ayuntamiento de Ponferrada: Montes de Valdueza, Espinosa de Compludo, Palacios de Compludo, Carracedo de Compludo y Compludo. En esa zona, únicamente queda Peñalba de Santiago que sigue evacuado.

Otras poblaciones que tienen como son Acebo, Riego de Ambros, Foncebadón, Manjarín, Prada de la Sierra, Pobladura de la Sierra o Molina Ferreira, también han podido volver a casa. Noceda de Cabrera y Saceda de Cabrera quedan confinados junto con Odoño y Santa Olalla.

Se ha pasado de 43 poblaciones a primera hora de la mañana evacuadas a 31 y de 2.756 habitantes desalojados a 1.912, con lo cual esa evolución es positiva.

