Horas de más en la educación rural: profesores de dos centros las hacen para mantener optativas El sindicato Comisiones Obreras ha mostrado su rechazo a la situación en que se encuentran muchos centros educativos de zonas rurales

El sindicato Comisiones Obreras ha mostrado su rechazo a la situación en que se encuentran muchos centros educativos de zonas rurales, donde «para mantener la oferta educativa de optativas para el alumnado, el profesorado debe asumir un empeoramiento de sus condiciones laborales». De ese modo, aunque el horario lectivo del profesorado debería ser de forma habitual de 17 horas lectivas para secundaria y FP, se generaliza un horario superior a pesar de que la norma sólo lo contempla como algo excepcional.

Para Víctor Bejega, Secretario General de CCOO Enseñanza León, «algunos de los casos más relevantes se dan en el IES Río Órbigo de Veguellina de Órbigo y en el IES Pablo Díez de Boñar, donde prácticamente todo el profesorado del centro debe asumir 18 horas lectivas como única posibilidad para mantener las asignaturas optativas sin las cuales parte de los alumnos tendrían que matricularse en otros centros educativos más alejados. Se debe así elegir entre perjuicio para el profesorado o para el alumnado y sus familias».

La legislación y la enseñanza en zonas rurales

Desde CCOO señalan que la Ley Orgánica de Educación (LOE) establece que las administraciones educativas deberán prestar especial atención a los centros educativos de ámbito rural, proporcionando los medios y sistemas organizativos necesarios que atiendan a sus necesidades particulares y garanticen la igualdad de oportunidades más allá de la enseñanza básica. Asimismo, establece que se impulsará la escolarización del alumnado de la zona rural, procurando una oferta educativa diversificada, relacionada con las necesidades del entorno y adoptando las medidas oportunas para garantizar esta formación de calidad.

La Junta de Castilla y León debe, según la propia legislación, ser flexible en los criterios para la organización de la oferta de optativas en educación secundaria, lo que permite que puedan impartirse por debajo del número mínimo de alumnos fijado en la ley.

Por ello, desde CCOO indican que «la Junta no puede condicionar la flexibilidad para ofertar optativas a que el profesorado acepte empeorar sus condiciones laborales, ya que el Decreto-ley 1/2023 establece en su artículo 2 que la jornada del profesorado de secundaria es de 17 periodos lectivos».

CCOO exige soluciones

Ante esta situación, CCOO Enseñanza exige que, de forma urgente, se adopten las medidas organizativas necesarias para que todos los centros de la provincia de León, y especialmente aquellos ubicados en el ámbito rural, puedan garantizar una oferta educativa diversificada, y sin que ello suponga para el profesorado asumir peores condiciones laborales.

Para Víctor Bejega, «la apuesta por la educación pública en las zonas rurales de la provincia de León debe pasar por un escenario de inversión y mayor dotación de recursos, con centros educativos en mejores condiciones y con más medios, con una oferta educativa amplia y diversificada, y con más profesorado que, además, tenga unas mejores condiciones laborales. Un profesorado que, dada la alta tasa de interinidad y la extensión de la provincia de León, en muchos casos ya asume largos desplazamientos que, en la práctica, amplían su jornada laboral»