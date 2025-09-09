leonoticias - Noticias de León y provincia

Vuelta al cole en un centro educativo. JL Leal

Denuncian el «fracaso» del servicio de conciliación y el intento de la Junta de «cargar la responsabilidad» sobre el profesorado

UPL subraya que debe de ser la Consejería de Educación, «quien lo anunció», la que garantice este servicio

Leonoticias

Leonoticias

León

Martes, 9 de septiembre 2025, 10:15

UPL ha denunciado el «grave fracaso» de la Consejería de Educación y de la empresa adjudicataria en la implementación del nuevo servicio gratuito de atención y cuidado del alumnado y alerta de un intento por parte de la Consejería de forzar a los propios profesores de los centros a asumir una responsabilidad que no les corresponde.

En el mes de mayo, recuerdan, se anunció la puesta en marcha de esta medida destinada a mejorar la conciliación familiar y laboral. El servicio, de carácter gratuito, se prometió para los meses de septiembre y junio del curso escolar 2025-2026, cubriendo el segundo ciclo de Educación Infantil y toda la Educación Primaria.

Sin embargo, y ya con el curso iniciado, recalcan, la realidad es muy diferente a la prometida. La empresa, que también gestiona el Servicio de Actividades Extraescolares Aerde-Cyl, no ha contratado al total de monitores necesarios para poder prestar el servicio. Como consecuencia de este incumplimiento, la Consejería de Educación ha pretendido que sea el profesorado de los centros el que asuma esta función que está fuera de su marco laboral, ya que los docentes trabajan en ese horario en la organización de actividades lectivas.

UPL considera que «es un escándalo» que la Junta, ante su propia incapacidad para gestionar un servicio clave para las familias, intente ahora que el profesorado se haga cargo. «No solo han engañado a las familias con una promesa vacía, sino que ahora pretenden explotar al profesorado asignándoles funciones que están fuera de su responsabilidad. Es la Consejería quien debe de garantizar el servicio que anunció y exigir a la empresa que contrate de forma inmediata al personal necesario y que respete las funciones del cuerpo docente», argumentan.

Te puede interesar

