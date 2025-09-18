Tablets en el colegio desde los diez años: «Es conveniente que aprendan a usarlas»

Borja Pérez Jueves, 18 de septiembre 2025, 08:15 Comenta Compartir

El debate en torno a la conveniencia de incorporar dispositivos electrónicos en el ámbito escolar como herramienta de apoyo al aprendizaje de los estudiantes más jóvenes continúa vigente en el panorama nacional y, naturalmente, también en León.

Tras la decisión adoptada por la Comunidad de Madrid el pasado mes de mayo de prohibir el uso de los dispositivos digitales en infantil y Primaria, el debate se ha diversificado por los diferentes puntos del país.

En León, las posturas no son unánimes. Por ejemplo, el colegio Leonés no se ha implementado, ni se contempla a corto plazo, el empleo de las tablets u otros dispositivos para el aprendizaje digital de los más jóvenes, como confirman a este medio.

Un método de aprendizaje innovador

Todo lo contrario sucede en el colegio Agustinos de León, donde, desde hace algunos años, han ido implantando de forma exponencial las tablets como método de apoyo al aprendizaje tradicional.

«Hoy en día las tecnologías están a la orden del día. Entre otras cosas, una de las materias que tienen los alumnos al llegar a cuarto de la ESO es Digitalización y en Bachillerato tienen Tecnologías de la Información y Comunicación. Consideramos que, dado que ya lo están usando todos, es conveniente que sepan hacer un uso coherente de ellas», explica Ana María Álvarez, directora pedagógica del centro.

La responsable reconoce que «se empezaron utilizando las tablets desde quinto de primaria» y, a partir de ahí, se «ha ido implementando cada año un curso más hasta que los alumnos ha llegado a segundo de Bachillerato, es decir, que hoy en día las tienen todos desde quinto hasta segundo de Bachillerato».

Material de apoyo a lo tradicional

Aun así, desde un primer momento deja claro que «Nosotros no utilizamos las tablet como sustitución de los libros o los cuadernos«. »Es un material de apoyo, entonces ellos tienen libros físicos, escriben, calculan y todas las destrezas las llevan a cabo manualmente, pero utilizan la Tablet como un material de apoyo para ciertas actividades».

La utilización de los dispositivos electrónicos, eso sí, se empieza a desarrollar a partir de quinto de primaria. Esto, según la directora pedagógica del centro, se debe a que «Los primeros cursos de primero a cuarto es cuando están aprendiendo las destrezas básicas, leer, el cálculo básico, las grafías… para poder utilizar las tablet con cabeza, primero tienen que tener adquiridas otras destrezas».

¿Quién compra los dispositivos?

Desde que se implementara hace ya años y tras confirmar las expectativas que había en ellas, las tablets ahora son «de uso obligatorio en el colegio» y corren a cargo de los padres. «Cada alumno tiene su tablet, la que quieren o pueden adquirir. Desde el departamento TIC se les mandan unas características básicas, pero cada niño tiene su tablet, de manera que si ya tienen una en casa, no necesitan otra».

En todo caso, las exigencias mínimas para su uso pasan por «poner el control parental» porque «una de las cosas que les decimos desde el principio es que la tablet es material escolar, no otra cosa, no es nada de juegos».

«Es un material que procuramos utilizar con cabeza. Este año por ejemplo, desde el departamento TIC se ha creado un proyecto con el fin de que progresivamente, desde que empiezan los alumnos a utilizar ese tipo de tecnología, vayan aprendiendo las destrezas básicas», explica Ana.

El funcionamiento y la normativa con los móviles

Sobre las posibles quejas que puedan tener los padres respecto a la obligación de utilizar tablets, desde el centro admiten que «no ha habido protestas, entre otras cosas porque la base son los libros, nosotros no hemos sustituidos los libros por las tablets«. Además, admite que »no se utilizan siempre, hay muchas clases en las que no se utiliza. No es sistemático todos los días».

El modus operandi en las aulas cada día pasa por llegar a clase, dejar la tablet en armarios de los que dispone cada aula y, cuando el profesor de la asignatura correspondiente requiere de su utilización, se les deja cogerla, pero siempre al acabar se vuelve a guardar.

No existe el mismo reglamento para el móvil, dispotivo con el que se tiene mucha más mano dura desde el centro, pues «en el reglamento del régimen interior, una de las normas es que en el colegio no se usa el móvil«. »Están advertidas las familias. Es preferible que no se traiga el móvil, aunque hoy en día las situaciones familiares son muy dispares y a veces por ese tipo de cuestiones necesitan traerlo. En ese caso, debe estar apagado y guardado en la mochila», concluye.