leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Incendio de una procesadora en Riaño. Diputación de León

El fuego devora en Riaño una procesadora y una zona del polígono industrial

Bomberos del Sepeis de Cistierna se movilizaron durante la noche para sofocar ambos fotos

Leonoticias

Leonoticias

León

Viernes, 31 de octubre 2025, 09:38

Comenta

Noche movida para los bomberos del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento (Sepeis) de la Diputación de León, concretamente para los del parque de Cistierna, que durante la noche del jueves 30 de octubre se tuvieron que movilizar en dos ocasiones hasta Riaño.

Noticias relacionadas

Cae un grupo criminal que estafó a 500 personas con la venta de seguros en Zamora y León

Cae un grupo criminal que estafó a 500 personas con la venta de seguros en Zamora y León

Dos horas de corte entre León y Asturias de madrugada por el vuelco de un camión

Dos horas de corte entre León y Asturias de madrugada por el vuelco de un camión

Varias personas denunciadas por tenencia ilícita de armas, medios prohibidos y caza ilegal en León

Varias personas denunciadas por tenencia ilícita de armas, medios prohibidos y caza ilegal en León

La primera de las intervenciones de las dotaciones de Cistierna se centraba en sofocar las llamas en un incendio registrado en una procesadora en Carande, en el municipio de Riaño, que quedó devorada por las llamas.

Un foco en el polígono industrial de Riaño también movilizó a las dotaciones, que intervenían durante la noche para sofocar el fuego.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres ladrones pillados in fraganti por una cámara de seguridad en una cafetería de León
  2. 2 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  3. 3 Varias personas denunciadas por tenencia ilícita de armas, medios prohibidos y caza ilegal en León
  4. 4 El futuro Palacio de Congresos se quita el último lastre de su abandono
  5. 5 León capital estira su influencia a 60 kilómetros con mucha más extensión y no tantos habitantes
  6. 6 La variante de Pajares coge velocidad de vértigo con las mercancías
  7. 7 Carlos Martínez afirma que no quiso «burlarse» de la identidad leonesa: «Se sacó de contexto»
  8. 8 Herido e inconsciente un hombre tras ser atropellado en Villablino
  9. 9 La Policía desmantela una instalación con 720 plantas de marihuana en Ponferrada
  10. 10 Herida una motorista de 30 años tras una colisión con un camión en León

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias El fuego devora en Riaño una procesadora y una zona del polígono industrial

El fuego devora en Riaño una procesadora y una zona del polígono industrial