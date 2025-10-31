El fuego devora en Riaño una procesadora y una zona del polígono industrial Bomberos del Sepeis de Cistierna se movilizaron durante la noche para sofocar ambos fotos

Leonoticias León Viernes, 31 de octubre 2025, 09:38 Comenta Compartir

Noche movida para los bomberos del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento (Sepeis) de la Diputación de León, concretamente para los del parque de Cistierna, que durante la noche del jueves 30 de octubre se tuvieron que movilizar en dos ocasiones hasta Riaño.

La primera de las intervenciones de las dotaciones de Cistierna se centraba en sofocar las llamas en un incendio registrado en una procesadora en Carande, en el municipio de Riaño, que quedó devorada por las llamas.

🚒 Los bomberos del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento (SEPEIS) de la #DiputaciónDeLeón del parque de Cistierna han intervenido en un incendio registrado este jueves por la noche en el polígono industrial de Riaño. pic.twitter.com/ZStuvJQsRZ — Diputación De León (@diputacionleon) October 31, 2025

Un foco en el polígono industrial de Riaño también movilizó a las dotaciones, que intervenían durante la noche para sofocar el fuego.