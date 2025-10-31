leonoticias - Noticias de León y provincia

Sala de emergencias del 112.

Dos horas de corte entre León y Asturias de madrugada por el vuelco de un camión

El conductor de 51 años resultó herido y fue trasladado al Hospital de León

León

Viernes, 31 de octubre 2025, 08:56

Comenta

Un accidente de madrugada en la carretera AP-66 que une León con Asturias mantuvo esta pasada madrugada casi durante dos horas cerrada la vía a la altura de Sena de Luna. El motivo, el vuelco de un camión a la altura del kilómetro 86 sentido Oviedo que se producía a las 3:59 horas de este viernes 31 de octubre.

El conductor del vehículo, un hombre de 51 años, resultaba herido y solicitaba asistencia a emergencias del 112 que movilizaba tanto a Guardia Civil de Tráfico como a dotaciones sanitarias de Sacyl que se desplazaban con una ambulancia de soporte vital básico.

En el punto atendieron al camionero que fue trasladado al hospital de León para evaluar y tratar sus heridas tras el accidente.

Hasta las 5:31 horas de la madrugada la autovía permaneció cortada en este punto, momento en el que el centro de control de la AP-66 informaba de que un carril ya podía ser abierto sentido Asturias para recuperar la circulación.

