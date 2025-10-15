El fuego calcina por completo maquinaria agrícola en un pueblo de León Otro fuego de madrugada en Grajal de la Ribera también movilizó a los bomberos de la Diputación

A.G.B León Miércoles, 15 de octubre 2025, 10:22 Comenta Compartir

Dos actuaciones de los bomberos de la Diputación de León logran controlar y sofocar las llamas en varios puntos de la provincia.

La primera de las intervenciones tenía lugar la tarde del martes 14 de octubre cuando, sobre las 18:15 horas, una dotación del parque de Cistierna se desplazaba hasta Otero de Valdetuéjar alertados por un incendio cercano a una explotación agrícola. Las llamas calcinaron por completo la maquinaria, aunque los bomberos lograron que la situación no fuera a más.

La segunda actuación se producía de madrugada. A las 4:06 horas de este miércoles día 15, una llamada solicitaba asistencia de los bomberos provinciales.

🔥 Por otro lado, esta madrugada a las 4:06 los bomberos del Parque de Valencia de Don Juan actuaron en un incendio de interfaz en Grajal de la Ribera, donde trabajaron con una BRP, una Bomba Forestal Ligera (BFL) y varios efectivos para controlar y sofocar el fuego. pic.twitter.com/YMZ7OzQS6q — Diputación De León (@diputacionleon) October 15, 2025

En concreto fue un dotación del parque de Valencia de Don Juan la que se desplazaba hasta Grajal de la Ribera para intervenir en un incendio de interfaz. La dotación trabajó con una BRP, un bomba forestal ligera y varios efectivos para dar por controlado el foco y sofocar las llamas.