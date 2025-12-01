El frío polar se adueña de León y deja casi diez grados bajo cero en varios puntos Diciembre comienza con heladas en toda la provincia y temperaturas gélidas para despedir 2025

Ana G. Barriada León Lunes, 1 de diciembre 2025, 10:01

Diciembre enciende los motores del frío en la provincia de León con termómetros que en algunos puntos de la provincia han llegado a marcar casi los diez grados bajo cero esta madrugada del 30 de noviembre al 1 de diciembre.

Así lo indican los medidores que la Asociación de Meteorología del Noroeste peninsular (Noromet) tiene repartidos por algunos de los puntos más gélidos de la península y que, como viene siendo habitual, vuelven a encontrar en León el polo del frío.

Esta gélida madrugada seis puntos de la provincia leonesa colman el 'top 10' de los sitios más fríos de la penínsular. A la cabeza un clásico de este ránking, el babiano Prado Veneiro. Considerado el congelador de España, este prado alcanzó esta primera madrugada de diciembre los -9,7 grados centígrados, la más baja del país.

Le sigue otro habitual en la lista, la localidad leonesa de Villaceid, con -9,3 grados. Tras los datos registrados en localidades de Soria, Zamora y Cuenca, cuatro pueblos leoneses cierran la lista de los diez más fríos: Lugueros, donde se alcanzaron los -7,1 grados; Otero de la Dueñas, con -6.9; Villamanín, con -6,6; y Cubillas de Arbas, que marcó -5,9 grados.

Comienza el invierno con ganas.

El frente ártico que ha desplomado los termómetros en este inicio de mes no nos abandonará en lo que queda de semana y podría volver traer nieves a las cotas más altas en las próximas jornadas.