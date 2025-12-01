Niebla, lluvias y heladas para estrenar diciembre en León Los termómetros volverán a sufrir un descenso que deja la temperatura mínima en la capital en cuatro grados bajo cero

El tiempo no acompañará en exceso en este inicio de semana y del mes de diciembre en León. Si por algo se caracteriza este último mes del año es por las bajas temperaturas, algo que se verá reflejado en los termómetros de la provincia desde sus primeras horas.

Tras una jornada de domingo en la que la nieve fue protagonista en las zonas de montaña, el lunes llega aparentemente sin nuevas nevadas, pero con diversos cambios en la meteorología, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las primeras horas de la mañana dejarán niebla en la capital, para posteriormente dar paso a un cielo cubierto durante todo el día y que terminará dejando algunas gotas sobre las calles leonesas.

Temperaturas

Las temperaturas, por su parte, también viven un leve descenso, pasando las mínimas en la ciudad de tres bajo cero a cuatro bajo cero, lo que da pie a heladas importantes, y las máximas de nueve a cinco grados.

En otros puntos de la provincia, se dan diferentes situaciones. En Ponferrada, por ejemplo, la temperatura se mantiene estable (-1/10), con sol durante la mañana y lluvia por la noche. Astorga atravesará un descenso de tres grados en las máximas (-3/8), mientras que en Villablino subirán dos grados las mínimas y las máximas (-3/9), con probabilidad de precipitación en las últimas horas en todos los puntos.