Imagen de archivo de una quitanieves.

Alerta por nevadas en León: carreteras más afectadas, recomendaciones y medidas de la DGT

Con motivo de la entrada este miércoles de una masa de aire de origen ártico en la Península y Baleares, la Dirección General de Tráfico marca los pasos a seguir ante la posibilidad de nieve

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 17:54

Con motivo de la entrada este miércoles de una masa de aire de origen ártico en la Península y Baleares que traerá consigo un acusado descenso térmico y nevadas en el tercio norte y oriental peninsular durante los próximos dos días que pueden afectar a la circulación por carretera, la Dirección General de Tráfico ha establecido una serie de recomenaciones y medidas entre las que prevalece recordar a los conductores que, antes de iniciar su viaje, consulten las previsiones meteorológicas y el estado en el que se encuentran las vías.

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), aunque las nevadas pueden comenzar en la tarde noche de este miércoles, el periodo más adverso de nevadas se producirá entre las últimas horas del jueves 20 y la mañana del viernes 21 en zonas de las comunidades de Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, norte y este de Castilla y León, y Huesca.

Las carreteras más afectadas

Las precipitaciones pueden afectar a la circulación no solo de las vías comarcales y locales, sino a las carreteras de alta capacidad -autopistas y autovías, de ahí que sea imprescindible conocer el estado de las carreteras antes de emprender un viaje.

En León, las carreteras de alta capacidad que pueden verse afectadas son la AP-66 entre Asturias y León, la N-630 entre Asturias y León y la N-621 entre Cantabria y León.

En este escenario, Tráfico recuerda también la importancia de, si se va a circular por las zonas donde hay previsión de nevadas, llevar instalados neumáticos de invierno, de todo tiempo o disponer de cadenas por si su utilización fuera necesaria.

Posibles medidas de la DGT

Como en ocasiones anteriores en los casos de que la nieve afecte a la circulación de las carreteras, la Dirección General de Tráfico, para garantizar la fluidez y la seguridad vial, podrá establecer una serie de medidas.

Entre ellas, se encuentran las restricciones a la circulación de vehículos pesados, las restricciones a la circulación a otros vehículos que no cuenten con neumáticos de invierno, todo tiempo o cadenas, limitar la velocidad de circulación y prohibir adelantamientos, cortes totales preventivos y seguimiento obligatorio de desvíos alternativos.

Tráfico también tiene preparado para su funcionamiento los 32 desvíos automatizados y vigilados en diferentes carreteras para el embolsamiento de camiones, para activarlos si fuera necesario por las condiciones de vialidad invernal que se presenten.

Recomendaciones imprescindibles

Ante esta situación, es conveniente recordar algunas recomendaciones que, aunque conocidas no siempre se realizan, ayudan a circular con seguridad y a trabajar a los operarios del mantenimiento de la vialidad de las carreteras, como son dejar libre el carril izquierdo para permitir el paso de vehículos de conservación de carreteras y quitanieves y prestar atención a la señalización en los paneles de mensaje variable y a las indicaciones de los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

También se debe extremar la precaución cuando se circule por las áreas y vías afectadas por esta previsión, así como disponer de los medios y equipamiento adecuado para transitar en condiciones de seguridad, entre ellas cadenas o neumáticos de invierno, y conocer los colores de la nieve, además de sus condiciones de circulación.

