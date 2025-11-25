Los bomberos de Cistierna intervienen en el incendio de una vivienda originado en la chimenea El fuego se declaró en la mañana de este martes 25 de noviembre y fue sofocado sin causar daños personales

Lucía Gutiérrez León Martes, 25 de noviembre 2025, 13:15

Susto en la localidad leonesa de Cistierna, el municipio de casi 3.000 habitantes amaneció este martes con un pequeño incidente que finalmente quedó en una simple anécdota vecinal.

A las 10:36 horas de la mañana de este martes 25 de noviembre, el Parque de Bomberos de Cistierna recibió la llamada que daba aviso y alertaba de que una vivienda del municipio estaba desprendiendo una gran cantidad de humo, aparentemente debido a un problema en la chimenea principal.

Los bomberos se desplazaron rápidamente hasta el lugar y, gracias a su intervención, lograron evitar que el fuego se propagara al interior de la vivienda, sofocando las llamas antes de que se produjera un mayor avance.

