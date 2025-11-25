leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de los Bomberos del Sepeis. Bomberos de Cistierna.

Los bomberos de Cistierna intervienen en el incendio de una vivienda originado en la chimenea

El fuego se declaró en la mañana de este martes 25 de noviembre y fue sofocado sin causar daños personales

Lucía Gutiérrez

Lucía Gutiérrez

León

Martes, 25 de noviembre 2025, 13:15

Comenta

Susto en la localidad leonesa de Cistierna, el municipio de casi 3.000 habitantes amaneció este martes con un pequeño incidente que finalmente quedó en una simple anécdota vecinal.

A las 10:36 horas de la mañana de este martes 25 de noviembre, el Parque de Bomberos de Cistierna recibió la llamada que daba aviso y alertaba de que una vivienda del municipio estaba desprendiendo una gran cantidad de humo, aparentemente debido a un problema en la chimenea principal.

Los bomberos se desplazaron rápidamente hasta el lugar y, gracias a su intervención, lograron evitar que el fuego se propagara al interior de la vivienda, sofocando las llamas antes de que se produjera un mayor avance.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigan la agresión de un entrenador a un árbitro en categoría Infantil en León
  2. 2 El emotivo rescate del perro de la UME atrapado en la nieve de Picos de Europa
  3. 3 La guerra de Ucrania deja sin telesilla a una estación de esquí de León
  4. 4 De pasear por León con su abuelo a ganar un Latin Grammy: «No nos lo podíamos creer»
  5. 5 El Ayuntamiento de León organiza una excursión gratuita a Oporto
  6. 6 Detenido en la estación de bus de La Bañeza en posesión de 210 gramos de cocaína
  7. 7 El aviso por nieve vuelve a León
  8. 8 Fallece a los 48 años el músico, productor y DJ berciano Óscar Vázquez
  9. 9 Investigan la agresión de un entrenador a un árbitro en categoría Infantil en León
  10. 10 Rebajan cuatro años la pena de prisión al agresor sexual de una adolescente de 15 en León

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Los bomberos de Cistierna intervienen en el incendio de una vivienda originado en la chimenea

Los bomberos de Cistierna intervienen en el incendio de una vivienda originado en la chimenea