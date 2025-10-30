Tres ladrones pillados in fraganti por una cámara de seguridad en una cafetería de León El robo del bote de propinas en el local 'La Bonita', ubicado en la Avenida Real 90, fue captado por las cámaras de seguridad a las 11:00 de la mañana de este jueves

Las cámaras de seguridad de la cafetería La Bonita, situada en la Avenida Real 90 de la capital leonesa, registraron este jueves 30 de octubre, sobre las 11:00 horas, el momento exacto en que tres personas robaban el bote de propinas del establecimiento.

En las imágenes se aprecia cómo un hombre con gorra y bandolera permanece apoyado en la barra mientras otro hombre se aleja antes de ser atendido. Segundos después, una mujer se aproxima al mostrador, abre disimuladamente su bolso y, con aparente calma, acerca la mano al bote de propinas.

El hombre de la gorra, al percatarse de la maniobra, colabora rápidamente introduciendo el bote en el bolso de la mujer. Ambos intercambian una sonrisa cómplice antes de que ella abandone el local, sin que el personal, ocupado atendiendo a varios clientes, advierta lo ocurrido. «Era hora punta, tenían más que estudiado el momento», explica el propietario. El establecimiento, que se encuentra a pocos metros del dos centros de estudios, cuenta con gran afluencia de público a esa hora debido a que la mayoría de los alumnos se encuentran en el recreo.

El vídeo, difundido en redes sociales por el propio dueño del establecimiento, Hamza, ha generado una gran indignación entre los usuarios, que han identificado fácilmente a los implicados, ya que ninguno llevaba el rostro cubierto.

Hamza asegura que «no se trata del dinero, que era mínimo, sino del gesto: robar el agradecimiento que los clientes dejan por un trabajo bien hecho». En su publicación, el propietario mostraba su enfado: «Hay que ser muy miserable para llevarte un bote de propinas».

Según ha explicado, los tres individuos actuaron de forma organizada. Primero entraron los dos hombres: uno de ellos salió después a esperar fuera, mientras la mujer ejecutaba el robo. Tras apoderarse del bote, la mujer salió para entregárselo al cómplice que aguardaba en la puerta y regresó al interior para aparentar normalidad. Curiosamente, el hombre de la gorra incluso dejó una propina al pagar su café para llevar, lo que confundió al personal en un primer momento.

«Probablemente buscaban a algún cliente despistado con el bolso o la cartera a la vista« Hamza Propietario del establecimiento

El propietario sospecha que no iban específicamente tras el bote de propinas: «Probablemente buscaban a algún cliente despistado con el bolso o la cartera a la vista. Pero al ver el bote, aprovecharon la oportunidad».

Aunque el monto sustraído no superaba los quince euros, el gesto ha causado más enfado que la pérdida económica. «Da más rabia el acto que el dinero , lamenta Hamza, porque es robar el reconocimiento al trabajo diario».

Se trata del primer robo que sufre La Bonita desde su apertura, y el dueño confía en que la difusión del vídeo ayude a identificar a los responsables.

