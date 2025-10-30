leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sala de emergencias del 112 de Castilla y León.

Herida una motorista de 30 años tras una colisión con un camión en León

La colisión entre ambos vehículos ha tenido lugar en torno a las 11:06 horas de este jueves

I. S.

I. S.

León

Jueves, 30 de octubre 2025, 11:52

Comenta

Herida una mujer de 30 años en una colisión en León capital.

El suceso ha tenido lugar en torno a las 11:06 horas de este jueves 30 de octubre en la avenida de La Serna, en la capital leonesa. El accidente se ha producido por una colisión entre una moto y un camión a la altura del número 92 de la citada avenida.

Como resultado del choque, una mujer de 30 años de edad ha resultado herida, en principio leve. La víctima era la conductora de la moto.

Noticias relacionadas

Tres heridos en dos atropellos en menos de un cuarto de hora en León

Tres heridos en dos atropellos en menos de un cuarto de hora en León

Rescatan a un hombre atrapado en su vehículo tras colisionar contra un camión

Rescatan a un hombre atrapado en su vehículo tras colisionar contra un camión

Desde el Servicio de Emergencias del 112 de Castilla y León se da aviso a la policía local de León, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias -Sacyl- que moviliza una ambulancia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres heridos en dos atropellos en menos de un cuarto de hora en León
  2. 2 Un joven roba varias piezas de oro en una vivienda de León y acaba detenido
  3. 3 Heroísmo, investigación y servicio: León distingue con medallas de plata a sus policías locales
  4. 4 ¿Reconoces estos pueblos de la provincia de León?
  5. 5 Rescatan a un hombre atrapado en su vehículo tras colisionar contra un camión
  6. 6 Primeras catas para levantar la Facultad de Medicina en dos módulos de 14.850 metros cuadrados
  7. 7 La Bresh, la fiesta «más linda del mundo», vuelve a León
  8. 8 El viral y polémico curso de la ULE sobre Pedagogía Antifascista
  9. 9 La batalla de los peajes llega a la León-Astorga y resucita las bonificaciones
  10. 10 León capital estira su influencia a 60 kilómetros con mucha más extensión y no tantos habitantes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Herida una motorista de 30 años tras una colisión con un camión en León

Herida una motorista de 30 años tras una colisión con un camión en León