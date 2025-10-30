Herida una motorista de 30 años tras una colisión con un camión en León La colisión entre ambos vehículos ha tenido lugar en torno a las 11:06 horas de este jueves

I. S. León Jueves, 30 de octubre 2025, 11:52

Herida una mujer de 30 años en una colisión en León capital.

El suceso ha tenido lugar en torno a las 11:06 horas de este jueves 30 de octubre en la avenida de La Serna, en la capital leonesa. El accidente se ha producido por una colisión entre una moto y un camión a la altura del número 92 de la citada avenida.

Como resultado del choque, una mujer de 30 años de edad ha resultado herida, en principio leve. La víctima era la conductora de la moto.

Desde el Servicio de Emergencias del 112 de Castilla y León se da aviso a la policía local de León, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias -Sacyl- que moviliza una ambulancia.