Dos apuñalados en una reyerta de madrugada en La Pola de Gordón

Dos hombres de 52 y 54 años han sido trasladados al Hospital de León después de sufrir sendas agresiones con un cuchillo

Leonoticias

Leonoticias

León

Jueves, 16 de octubre 2025, 09:16

Dos hombres han resultado heridos por arma blanca en la madrugada de este jueves fruto de una reyerta que ha tenido lugar en la localidad leonesa de La Pola de Gordón.

El incidente tuvo lugar pasada la medianoche, a las 00:34 horas, en la calle Capitán Lozano de La Pola de Gordón, donde se hallan dos personas heridas con un cuchillo.

Desde el 112 se moviliza a la Guardia Civil y también a los efectivos sanitarios, que disponen para este suceso de una UVI móvil, dos ambulancias de soporte vital básico y el equipo médico del centro de salud de La Pola de Gordón.

En el lugar de los hechos se atiende a dos hombres de 52 y 54 años, heridos en esta reyerta. Uno de ellos fue evacuado en la ambulancia de soporte vital básico, acompañado por un médico. El otro, en estado más grave, fue trasladado en UVI Móvil al Hospital de León.

