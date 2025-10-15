Dos trabajadores heridos en un polígono industrial en León por una caída Los dos hombres sufren traumatismos por el golpe al precipitarse desde unos tres metros de altura

A.P.C. León Miércoles, 15 de octubre 2025, 18:40 Comenta Compartir

A mediodía, a las 14:02 horas de este miércoles 15 de octubre, el 112 ha recibido un aviso de un accidente laboral en el polígono industrial de Villadangos del Páramo en León.

Se informa de que dos trabajadores habían caído desde una altura de unos tres metros y el Centro de Emergencias trasladada el aviso a Guardia Civil y Sacyl

Allí se atiende a uno hombre de 42 años que se queja de dolor en una muñeca y otro trabajador de 45 años en el hombro. Se ampliará la información.