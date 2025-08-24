Un domingo «positivo» pese a los incendios de Molinaseca y Garaño: cinco fuegos bajan de peligrosidad El Cecopi de este domingo destaca la «gran labor» del operativo para reducir en tres el número de incendios en nivel 2 de peligrosidad en un día donde aún hay doce localidades y 716 personas evacuadas

Un domingo «positivo» pese a la aparición de dos incendios más en la provincia de León. Ese es el balance global del Cecopi reunido a última hora de este domingo, en el que se ha reducido en tres el número de incendios en nivel 2 de peligrosidad.

Todo ello pese a la aparición de los incendios de Garaño y Molinaseca que, a primera hora de este domingo, han obligado a reorganizar el operativo. Estos dos fuegos ascendieron rápidamente a nivel 2 de peligrosidad por su cercanía a zonas pobladas, obligando a evacuar a unas 200 personas.

El de Garaño ha obligado a desalojar las localidades de Piedrasecha, Viñayo, Portilla de Luna y Sagüera de Luna, mientras que el de Molinaseca – que algunas fuentes dan por controlado aunque sigue en nivel 2 – obligó a la evacuación de Molinaseca y Lombillo del Barrio.

«No han sido incendios originados de manera natural, sospechamos que está detrás la mano del ser humano y nos ha complicado la tarea de hoy», ha expresado el delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego.

Fasgar sigue dando problemas

El serial de malas noticias lo completa el incendio de Fasgar, donde la reactivación de un foco en la jornada de este domingo ha obligado a evacuar cinco poblaciones (Fasgar, Villapujín, Posada de Omaña, Barrio del Puente y Torrecillo), sumando unas 150 personas desalojadas.

En total, señala Diego, se mantiene el desalojo de doce localidades en toda la provincia y un total de 716 personas que no pueden estar en sus domicilios.

Cuatro incendios menos en nivel 2

Pero, ha insistido, el día ha sido positivo. El trabajo, alabado por parte del delegado territorial, del operativo, ha permitido reducir el nivel de peligrosidad de cinco incendios.

Cuatro de ellos han pasado de nivel 2 a nivel 1, como son el de Llamas de Cabrera, Barniedo de la Reina, Gestoso y Anllares de Sil. En este último, además, se ha procedido a realojar las localidades de Anllarinos y Argayo de Sil, aunque con confinamiento domiciliario.

A ellos suma la bajada de nivel de 1 a 0 del incendio de Canalejas, en el área este de la provincia.

De esta manera, se mantienen cuatro fuegos en nivel 2 (La Baña, Fasgar-Igüeña, Molinaseca y Gestoso) y cuatro en nivel 1 (Llamas de Cabrera, Barniedo de la Reina, Gestoso y Anllares de Sil) en una jornada donde, pese a la aparición de dos fuegos más, parece empezar a vislumbrarse el final a esta pesadilla.

