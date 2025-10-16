Azucarera pretende rescindir los contratos ya firmados para esta campaña con los agricultores leoneses Alegan «desatención» a los cultivos y rendimientos «inferiores» a lo esperado, mientras que Asaja pide la intervención de la Junta para dirimir este conflicto legal

Leonoticias León Jueves, 16 de octubre 2025, 09:49 Comenta Compartir

Asaja ha denunciado este jueves que Azucarera ha comunicado a varios cultivadores de la provincia de León su intención de «rescindir» el contrato que tiene con ellos para esta campaña 2025/26.

Estos contratos fueron firmados bajo la modalidad de «cultivo compartido», un modelo de contratación –que se ha generalizado- por el que se le aseguraban al agricultor unos ingresos mínimos concretos.

El motivo aludido por Azucarera es que el agricultor «ha desatendido el cultivo» y que los rendimientos estimados «son inferiores a los deseados». «En ningún caso se plantean que la menor producción pueda deberse a un mal asesoramiento de sus técnicos, a decisiones agronómicas de las que solo ellos son responsables, a acertar o no en la elección de las semillas, o a las bajas dosis de abonado aplicadas», critican desde la asociación agrícola.

Asaja, de hecho, que también asesora a sus socios en estas cuestiones legales, considera que la rescisión de estos contratos «no es conforme a derecho», «pero muchos agricultores están optando por un mal acuerdo antes que iniciar un proceso judicial que es largo y costoso». «Azucarera no ha dado otra opción a los productores para dirimir discrepancias contractuales que la vía judicial, en este caso los Juzgados de La Bañeza», lamentan desde la opa.

Asaja también ha contactado con la consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León para pedir su intervención «de arbitraje y mediación para los contratos agrarios en Castilla y León» creada mediante el Decreto 47/2018 de 31 de octubre.

Temas

ASAJA Asociacion Agraria Jovenes Agricultores