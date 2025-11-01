leonoticias - Noticias de León y provincia

Representación gráfica de la CDR Velilla entre las provincias de Palencia y León sobre imagen real. cdrvelilla.eu

Una depuradora reversible entre León y Palencia aumenta su potencia eléctrica

El agua se bombea en las de menor consumo al depósito superior que después, para satisfacer las necesidades del sistema eléctrico, la deja caer el inferior para generar energía

Alberto P. Castellanos

Alberto P. Castellanos

León

Sábado, 1 de noviembre 2025, 09:15

La central depuradora reversible de Velilla, entre Palencia y León. no aporta agua al sistema de consumo ya que bombea el mismo volumen de agua que se turbina. Al igual que en las centrales hidroeléctricas reversibles o de bombeo, durante las horas de menor consumo o con excedentes de energía se bombea agua desde el depósito inferior al superior. Después, para satisfacer las demandas del sistema eléctrico o cuando el consumo no puede ser cubierto, el volumen de agua almacenada en el depósito superior se turbina hasta el inferior para generar energía.

La central, ubicada en los términos palentinos de Velilla del Río Carrión y Guardo, y el leonés de Valderrueda, participa en la compra y venta de energía en los mercados diario y también en los servicios de ajuste del sistema, estando especialmente preparada para aportar regulación primaria y secundaria al sistema, dada la agilidad de respuesta de esta tecnología frente a la demanda. Algo que se demuestra vital para evitar apagones y mejorar la capacidad de la red eléctrica para soportar los altibajos en la producción energética.

Esta instalación también cumple un cometido social y medioambiental ya que depura los vertidos de las minas abandonadas y aprovecha terrenos afectados por la minería.

Aumento de potencia

En un primer cálculo se había estimado la potencia de turbinación en casi 144 megavatios y un poco por encima de esa cifra el bombeo. Ahora, tras la modificación de la llamada 'caverna central' y la sustitución de la subestación se alcanzan unas cifras de 156 para la turbinación y 146,5 para el bombeo.

Representación gráfica de la CDR Velilla entre las provincias de Palencia y León. cdrvelilla.eu

La línea eléctrica prevista se plantea subterránea y con una longitud de casi dos kilómetros hasta los transformadores, que pasan de ser de 15/132 kilovoltios o 15/400. El tamaño de ambas balsas no se modifica: 1,015 hectómetros cúbicos. La superior estará situada a una cota de 1.509 a 1.523 metros, mientras que la inferior lo estará entre los 1.145 y los 1.161.

La mayor parte del terreno afectado se encuentra en Velilla del Río Carrión aunque hay tres parcelas situadas en Guardo, los dos municipios palentinos que acogen el proyecto; y dos más en León, en el término de Valderrueda.

