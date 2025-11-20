Critican que el Ministerio solo «fortalezca» el tren de alta velocidad y piden retomar la Ruta de la Plata Izquierda Unida lamenta que algunas infraestructuras caigan en el olvido que son fundamentales para vertebrar la Comunidad

Leonoticias León Jueves, 20 de noviembre 2025, 11:18

Izquierda Unida (IU) en Castilla y León criticó que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible solo fortalezca el tren de alta velocidad y de larga distancia, con el objetivo de reducir los tiempos y pidió retomar la Ruta de la Plata, entre Plasencia y Astorga. «Mientras se anuncian grandes medidas de transporte, caen en el olvido estructuras necesarias para vertebrar la Comunidad. La propuesta para acelerar las comunicaciones entre Madrid y Barcelona contrasta con la desidia que sufren ciertas zonas de Castilla y León en sus peticiones en materia de transportes», lamentó la formación.

IU apostó por un «esfuerzo económico» en dos ejes de Castilla y León. La vía de la Plata, que ha sido una de las «zonas olvidadas del país». No en vano, denunció que el eje ferroviario, que conectaba la Comunidad por el oeste desde Asturias hasta Andalucía, permanece clausurado desde hace más de veinte años. Algo que, a su juicio, supone la falta de compromiso por parte del Ministerio de Transportes a la agilización del estudio de viabilidad, propuesto en febrero de 2024. En este sentido, recordó que la propuesta lleva en fase de adjudicación desde hace más de un año y medio, tal y como afirmó por escrito el Gobierno a Izquierda Unida el pasado mes de octubre.

Eliminación de paradas de AVE

Además, aseguró que Segovia, Valladolid y Zamora se unen a las zonas con usuarios que han visto restringida su movilidad debido a la decisión de Renfe de eliminar varias paradas de AVE. La organización ha respaldado las movilizaciones contra esta decisión tomada por el Ministerio de «manera unilateral», especialmente con la supresión de la parada en la localidad zamorana de Sanabria.

«Nos han vendido los kilómetros de Alta Velocidad como un gran avance y se han hecho paradas que no sirven para comunicar territorios», criticó Izquierda Unida, además de lamentar que el Ministerio toma decisiones con plazos de tiempo muy cortos y sin un proceso democrático. A su juicio, la política tiene que actuar para que lleguen más oportunidades a las pequeñas y medianas ciudades y para que la vertebración territorial y la rentabilidad social sean «prioritarias» al incremento de la velocidad en 50 kilómetros por hora o la reducción de cinco o diez minutos de un trayecto.