Barbón liderará la movilización contra el peaje de la AP-66 mientras en León se pide la implicación de Mañueco El presidente del Principado se compromete a unirse «como uno más» a la protesta social para la eliminación del peaje del Huerna

Leonoticias León Jueves, 25 de septiembre 2025, 11:24

El presidente de Asturias, Adrián Barbón, se compromete a sumarse «como uno más» a la movilización social en el Principado contra la prórroga del peaje en la AP-66 que conecta su comunidad con León. Así lo aseguraba en la segunda jornada del debate de orientación política en la que evidenciaba una vez más la discrepancia de su gobierno con su partido a nivel nacional por la eliminación del peaje del Huerna.

Recogía de este modo el guante que sus socios de Gobierno, IU-Convocatoria por Asturies le lanzaban en el que le instaban a ponerse al frente de la movilización social contra la tasa que grava a los conductores que circulan por la carretera que conecta el Principado con la provincia de León.

Según confirmaba, este tema será uno de los centrales en la reunión de la Alianza por las Infraestructuras convocada el próximo lunes y donde, avanza el diario El Comercio, se dilucidará la estrategia política y jurídica así como la fórmula para articular la presión social de la sociedad asturiana contra el peaje «sin buscar protagonismo» y sumándose «como uno más a la movilización conjunta del pueblo asturiano».

No faltaron las críticas de la oposición por su inacción y el recuerdo de que, más allá de dirigirse a la comisión europea para suprimir el peaje, quien puede quitarlo es el Gobierno central. En este sentido, recordaron el respaldo de la delegada del Gobierno, Adriana Lastra, a la postura del Ministerio de Transportes, y Barbón se mostró tajante: «La postura de Asturias la fija el Gobierno de Asturias. Adriana Lastra es delegada del Gobierno y pone voz al ejecutivo central», concluía, definiendo así su discrepancia en este tema con el ejecutivo nacional de su propio partido.

UPL exige de Mañueco «al menos el mismo esfuerzo»

El paso adelante de Adrián Barbón es lo que Unión del Pueblo Leonés echa en falta en Castilla y León. Su secretaria general y procuradora en las Cortes, Alicia Gallego, pedía esta misma semana que la Junta autonómica ponga, «al menos, el mismo esfuerzo» que el Gobierno de Asturias para reclamar a Bruselas la eliminación inmediata del peaje de la AP- 66.

Así, demanda al ejecutivo del popular Alfonso Fernández Mañueco que «inicie los trámites necesarios» para solicitar a la Comisión Europea la supresión de este peaje, que ya ha sido declarado ilegal su prórroga. Gallego exigió a la Junta que «se deje de excusas» y junto al Principado de Asturias inicie los trámites necesarios para demandar el fin de un peaje que

genera «un grave desequilibrio territorial». Del mismo modo, quiso concluir reclamando también al Gobierno de España y, en especial al ministro Puente, que la provincia de León requiere «de un esfuerzo importante en materia de infraestructuras» para hacer atractiva nuestra tierra y evitar que siga liderando los datos de despoblación.