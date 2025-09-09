Un choque entre un todoterreno y un taxi furgoneta se salda con un joven de 22 años herido La colisión se produjo a media tarde a la altura de la localidad de Villaquejida

Un joven de 22 años ha resultado herido en un accidente de tráfico que se producía la media tarde de este martes 9 de septiembre en una carretera provincia de León.

Pasaban las 18:50 horas cuando la sala de emergencias del 112 recibía una aviso alertando de una colisión frontal entre un todoterreno y un taxi furgoneta en el kilómetro 2 de la LE-412 a la altura de la localidad de Villaquejida.

De la colisión se da aviso a la Guardia Civil de Tráfico de León así como a emergencias sanitarias de Sacyl, a quienes se requería en la zona para atender al menos a una de las personas implicadas en el siniestro.

Según indicaba el alertante, se trataba de un joven de 22 años que presentaba una brecha en la cabeza justo sobre uno de sus ojos, aunque permanecía consciente.

