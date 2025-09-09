Bomberos de León alertan de la explosión de baterías de patines con un último episodio en Pinilla El pasado fin de semana uno de estos vehículos de movilidad personal sufrió un fallo en su batería, algo que es «cada vez más frecuente»

Bomberos de León alertan de que cada vez «son más frecuentes» las exposiciones y posteriores incendios en las baterías de los patines eléctricos.

El aviso llega tras el último episodio que se registraba el pasado fin de semana en el barrio de Pinilla entre León ciudad y San Andrés del Rabanedo. Uno de estos vehículos de movilidad personal presentaba un fallo en su batería provocando su explosión y posterior incendio que obligó a movilizarse al cuerpo.

Ampliar Intervención en Pinilla. Bomberos de León

Por suerte en esta ocasión no hubo que lamentar daños personales, pero los bomberos recuerdan que es importante vigilar el estado de los vehículos para evitar incidentes.

El uso de los llamados VMP es cada vez más habitual, y desde el servicio de emergencias del 112 de Castilla y León lanzan una serie de recomendaciones para garantizar la seguridad, como la obligatoriedad de usar siempre casco, no consumir alcohol ni drogas antes de usarlo, solo circular una persona, no usar auriculares ni el móvil, no circular por acercas ni vías interurbanas ni travesías ni autopistas o autovías y no superar los 25 kilómetros por hora.