Quitanieves en las carreteras leonesas. Peio García

Carreteras afectadas este sábado 22 por la nieve y el hielo en León

La DGT pide extremar la seguridad en varias váis afectadas por el hielo y las precipitaciones

León

Sábado, 22 de noviembre 2025, 12:33

Comenta

Las nevadas y el hielo obligan a cortar, a pesar de la mejoría de las últimas horas, cuatro carreteras en las provincias de Burgos y Salamanca y condicionan la circulación en otras tantas vías de León, Palencia y la propia provincia burgalesa, según fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT) consultadas por Ical.

Así, se encuentran cerradas la DSA-191, una de las vías que da acceso a la estación de La Covatilla, en Candelario, en Salamanca. Se le unen la BU-572, en el puerto de Río de Lunada; la BU-571, en el alto de Portillo de la Sía; y la BU-570, en el de Río Trueba, todos ellos en Las Merindades.

Además, es necesario el uso de cadenas para transitar por la LE-233, en el puerto de Monteviejo, en el municipio de Besande (León), así como por la AS-228, en el Principado de Asturias, en el puerto de Ventana, hasta la localidad de Villasecino (León).

Igualmente, la nieve condiciona la circulación, aunque levemente, en nivel verde, en la CL-627, en Cervera de Pisuerga (Palencia), en el puerto de Piedrasluengas; y provoca retenciones en la BU-556, en el puerto de Orduña, en Murita (Burgos).

