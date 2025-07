La carretera olvidada en un pueblo de León y su peligroso cruce Apenas es un tramo de 600 metros pero lleva siete años a la espera de unas mejoras que no llegan

Alberto P. Castellanos León Lunes, 28 de julio 2025, 08:29 Comenta Compartir

«Hace más de siete años que el alcalde de Matanza,que era diputado provincial, y el responsable de fomento estuvieron por aquí y les dije que habría que hacer algo» comenta Enrique Santervás, alcalde de Izagre, sobre el tramo de poco más de medio kilómetro que une a la localidad con la Nacional 601 para enfilar por el norte hacia León y hacia el sur a la provincia de Valladolid, y que presenta un «estado lamentable».

El regidor comenta como ese primer intento «intervención lo tiró para atrás» porque entonces «la carretera no daba las medidas de ancho para entrar en los planes para mejorarla». Un revés que no frena los intentos. El coste inicial de 150.000 euros presupuestados por la Diputación se ha duplicado para el siguiente proyecto con el ensanchamiento previsto para esos 600 metros de LE-7610.

«Ese plan se aprobó hace más de dos años con la inversión de casi 300.000 euros», recuerda Enrique. En concreto, 299.900 anunciados en julio de 2023 y que tras un plazo de 30 días para reclamaciones y sugerencias debería haberse completado entre cuatro y siete meses aunque «en enero de 2024 seguía pendiente de licitar y ahora mismo seguimos esperando».

Estado de la carretera que une Izagre con la N-601.

«He hablado recientemente con varios diputados provinciales pero no me dan respuesta alguna», asegura el alcalde de Izagre: «La prioridad para reparar carreteras es para aquellas que no necesitan de ninguna expropiación aunque si hay que hacerla se encargaría el ayuntamiento del municipio afectado».

Enrique también sabe que la Diputación tiene a su cargo más de 3.500 kilómetros de carreteras en la provincia aunque espera que, tras tanto tiempo esperando, llegue pronto la oportunidad para la conexión de Izagre con la N-601.

Un cruce muy peligroso

Es justo en ese cruce donde hay otra reclamación por parte de los vecinos del municipio y todos los que usan ese desvío para acceder al pueblo. En una recta entre Albires y Mayorga, muy cerca de un cambio de rasante, y en una zona donde la niebla dificulta muchos días la visibilidad, el cruce «resulta muy peligroso», asegura el alcalde de Izagre.

El peligroso cruce con la N-601.

«Lo tienen limitado a 80», comenta Enrique, «aunque eso de poco vale. Sería necesario que hicieran una especie de isleta, como en el cruce que hay más al norte con la carretera de Burgos -entre Valverde-Enrique y Matallana de Valmadrigal-, o al menos como el de la carretera a El Burgo Ranero», todos ellos al este de la N-601.

«Como no hay muertos no lo consideran un punto negro«, se lamenta el alcalde de Izagre. »Hace dos años hubo un choque fuerte con dos coches y varios heridos. Por lo menos tendrían que prohibir adelantar«.

«Fondos desaprovechados»

«No sólo hay problemas para conseguir que se hagan los proyectos con la Diputación», comenta Enrique Santervás. «Hay mucha burocracias y mucho lío con los planes bianuales. Dinero hay pero muchas obras quedan desiertas porque no hay quién las haga».