La carretera de San Miguel del Camino, a examen: «Se echan las culpas unos a otros. ¡Estamos cansados de excusas!»

«La carretera está en un estado lamentable. No se puede pasar por ella». Es la queja de una vecina de San Miguel del Camino, localidad perteneciente al municipio de Valverde de la Virgen. «Llevamos años quejándonos, pero no hacen nada. Desde el Ayuntamiento de Valverde nos remiten a la Diputación, y esta nos envía al Ayuntamiento de la Virgen de Valverde, otra vez», comenta Cecilia Arginiega, vecina de la localidad. María Isabel García, también residente en San Miguel del Camino, lamenta el estado de la vía: «Mis dos hijas pasan por la carretera todos los días. Una, por trabajo, y otra, por estudios y los coches van a una velocidad que casi te echan del arcén».

De este modo, las más de 300 familias que componen la comunidad de San Miguel del Camino reclaman mayor seguridad y la ejecución de un plan, que lleva esperando más de siete años. Fue en 2018, a las puertas de las elecciones municipales, cuando la Diputación de León aprobó el «Proyecto de ensanche y mejora del trazado y firme en la carretera de acceso al Cueto«., dentro de la red viaria provincial, según certificación de la Secretaría General de la institución provincial, documento al que tuvo acceso este medio. Desde el propio equipo de Gobierno informaban en 2021 que «se está recopilando toda la información del citado procedimiento por si se detectara algún tipo de irregularidad malintencionada de algún funcionario, lo que provocaría la reclamación pertinente vía judicial al presunto causante de la irregularidad».

Intercambio de correos y tierras expropiadas

Corría abril de 2018 cuando el Ayuntamiento de Valverde de la Virgen convocó una sesión plenaria extraordinaria, en la que una de las órdenes del día consignaba «la aprobación, por parte del Ayuntamiento, del documento técnico que la Diputación Provincial, tras su aprobación, con un importe de 856.000 euros, había remitido al Ayuntamiento, en fechas recientes, para mejorar el actual trazado de la carretera que comunicaba la localidad de San Miguel del Camino con la Urbanización El Cueto», se podía leer en el documento. En este también se destacaba que «los Servicios Técnicos de la Diputación, hacía ya tiempo, habían aconsejado unas mejoras puntuales del actual trazado». Algo que evidenciaba el mal estado del firme y la existencia de baches en la carretera.

La resolución se publicaba ese mismo mes en el BOE. Son dos los propietarios afectados por «la expropiación con motivo de la ejecución de la vía del club de golf». En julio de igual año se procedía a la «expropiación forzosa de bienes y derechos afectados por las obras a que da lugar la ejecución del Proyecto «Ensanche y mejora de trazado y firme en la carretera de acceso al Cueto«, según consta en el BOCYL número 141, y reflejan los documentos facilitados por el alcalde de la Valverde de la Virgen, David Fernández, a este medio. En ese mismo texto, se indicó «la declaración de urgencia de la ocupación» y que «el presupuesto ascendía a 856.182,51 euros».

En el relato de los hechos se llega al mes de julio de 2020. Entonces se aplazó el replanteo de la obra ante la sospecha de alguna irregularidad y, desde ese momento, no se realizó ninguna gestión para aclarar lo sucedido, ni en un sentido ni en otro, según informó este medio en septiembre de 2021.

«Desesperados. Se han producido infinidad de accidentes en este tramo»

El regidor remitió a la Diputación leonesa, en 2021, las actas de ocupación de los terrenos y su puesta a disposición de la entidad provincial. La respuesta de la administración fue contundente: «No correspondía a la institución provincial arreglar una carretera que no está en el catálogo de la red de carreteras provinciales». Por consiguiente, la vía sigue en el estado que estaba inicialmente, acentuándose su deterioro, y es de lo que se quejan las numerosas familias que residen en la zona. «Hace poco menos de un mes hubo un accidente. El coche volcó y se salió de la carretera. ¿Alguien hizo algo? Nadie. Estamos desesperados, ya no sabemos a quién transmitirles nuestra situación», expone Cecilia Arginiega, vecina de San Miguel del Camino. «A diario tenemos cuatro autobuses, sin contar todos aquellos que trabajan en la capital o se desplazan a otros pueblos, más los repartidores y los camiones de basura o que pasan por la zona… ¿Son conscientes de la situación en la que estamos?», se pregunta la citada ciudadana.

«Reventones de ruedas, coches o motos que se salen de las carreteras, boquetes que provocan inestabilidad en el automóvil y la gravilla del asfalto… por no hablar de la velocidad a la que van algunos coches. Cogen las curvas cerradas como si fueran abiertas», comenta María Isabel García, vecina de la localidad de San Miguel del Camino, añadiendo que «la zona no está señalizada ni en el asfalto ni con señales viales. Cuando hay niebla no se ve nada. Es un peligro el estado en el que se encuentra«. Los vecinos y familias residentes en el municipio no piden más que «una carretera decente» alegando que es un peligro para la seguridad de todos la vía, y que se «encuentran en mejor estado muchos caminos de tierra del pueblo que la zona del Cueto».

«Las culpas se las echan unos a otros, pero los perjudicados somos los vecinos y los que realmente residimos aquí, en San Miguel de la Escalada», expone María del Carmen González Román, añadiendo que «primero nos dicen que si el ayuntamiento, luego que sí diputación, más tarde alegan que no hay presupuesto. ¡estamos cansados de excusas!».

La mayoría de vecinos prefiere no conducir en invierno. Recalcan: «Evitamos salir temprano, a menos que no exista otra opción por trabajo o motivos médicos». El municipio no solo «sufre» las consecuencias de los baches y boquetes, el deficiente estado del firme, que no arreglan, y, por lo visto, dejaron de parchear hace años, sino que merman los jóvenes o familias que quieren establecerse en el pueblo o mantener su arraigo con él. «Se han dejado de vender casas y muchos se han ido a la capital, porque prefieren evitar la carretera», comenta Cecilia Arginiega. Otra de las vecinas del municipio, María del Carmen González Román, reclama que «con el estado que tenemos en la carretera, parece que viviéramos en los años 1959. ¡Como si estuviéramos en pleno monte!».

La realidad, según la visión de algunos vecinos del municipio, es que la carretera continúa en el mismo estado: deteriorada, deficiente en cuanto al servicio. «Cada vez va a peor». Por el momento, no hay acuerdo. Los terrenos fueron expropiados, las medidas exigidas desde la Diputación fueron acometidas. Y los vecinos esperan y, por momentos, desesperan por un motivo: conseguir que la vía sea reparada, porque se trata de conducir con seguridad, que es lo que da tranquilidad. Por ellos y por todos.

