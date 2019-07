Bronca entre Majo (PP) y Santos (UPL) por el pacto provincial: «Es bueno tener la dignidad suficiente para no hacer mucho el ridículo» Juan Martínez Majo y Luis Mariano Santos. El presidente de los populares leoneses y el líder de los leonesistas se despachan a gusto sobre el acuerdo entre PSOE y UPL para la Presidencia de la Diputación LEONOTICIAS León Domingo, 14 julio 2019, 10:14

Juan Martínez Majo y Luis Mariano Santos han volcado en Twitter sus impresiones sobre el pacto entre PSOE y UPL para que los socialistas presidan la Diputación.

La intensidad comenzó a primera hora de la mañana del sábado: «Don Luis Mariano, dueño y Sr de UPL, y los proyectos de la PROVINCIA de LEON (208 municipios de -20000 habitantes) a quienes atiende y se debe la Diputación Provincial donde están? No hay ni uno sólo. Por qué no firmo el Ministro ?» escribía Juan Martínez Majo en Twitter, creando uno de los conocidos hilos de esta red social.

A continuación, el argumento avanzaba con pregunta: «Por qué no tuvo Vd la valentía de decir desde el primer momento que apoyaría a quien más diputados tenía, que es el PSOE ? Por qué nos ha engañado a algunos trabajando para presentarle a su Señoría (tratamiento que Vd tiene por ser Procurador autonómico) ?».

En la misma línea, Majo expresaba lo siguiente: «Señoría por qué no muestra nuestro documento-propuesta de trabajo que algunos aún estamos esperando poder debatir, ampliar, mejorar, concretar, completar,...? Por qué no nos dio esa oportunidad ? Por qué se negó a escucharnos cuando Vd nos pidió que ofreciéramos ? Por qué ...???».

Yendo a los resultados, el presidente del PP de León le recordó a Luis Mariano Santos «que el mundo rural Leonés apoyo mayoritariamente al Partido Popular (datos de Ministerio del Interior). Sabe bien que el Diputado de su tierra, Cistierna, es del PSOE por un puñado de votos «cercanos al PP» y que cambiaría totalmente los resultados».

Para concluir, Majo firmó lo siguiente: «Su pacto, UPL-PSOE es totalmente lícito pero no está pensado para trabajar, ayudar y favorecer a los PUEBLOS de León. Se podría calificar como un insulto a los 270.000 leoneses que VIVIMOS en el medio rural. Léanlo por favor!!!».

La respuesta de Luis Mariano Santos, sin mención a Majo ni al PP, no se iba a hacer esperar: «Ganes o pierdas, en política como en la vida, es bueno tener la dignidad suficiente para no hacer mucho el ridículo. Por lo demás, en la política puedes pasar de ser muy importante a ser poco, yo lo tengo asumido, alguno en 10 días ha perdido casi todo y no acaba de asumirlo».