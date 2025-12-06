leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de archivo de un atropello a un usuario de patinete en junio de 2020. R.F.

Un hombre de unos 40 años resulta herido al chocar su patinete contra un coche en León

El incidente habría tenido lugar en el tramo de la avenida de República Argentina más cercano a la plaza de Guzmán El Bueno

León

Sábado, 6 de diciembre 2025, 14:39

Tras una mañana con tiempo cambiante y muchos chubascos pero poco tráfico, la tranquilidad se ha roto en León con un accidente a las 14:07 horas.

Ha sido el momento en el que el 112 ha recibido un aviso a la altura de la avenida de la República Argentina, 38, ya casi en la plaza de Guzmán El Bueno. En la llamada se informa de la colisión entre un turismo y un patinete eléctrico.

En el incidente habría resultado herido el conductor del VMP, un varón de unos cuarenta años que se encuentra consciente. El aviso se ha pasado a la Policía Local de León, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado asistencia al lugar.

Se desconoce si el herido ha tenido que ser trasladado a algún centro hospitalario y el alcance de las heridas.

