El Real Madrid consigue cuatro millones de euros para la Ponferradina El club blanco hace pública una sentencia del Tribunal Supremo sobre los derechos televisivos del año 2015

Rubén Fariñas León Sábado, 6 de diciembre 2025, 12:04

Puede ser todo un balón de oxígeno. Una esperanza para la Ponferradina dentro de un aciago 2025 en el que se quedó en dos ocasiones a un gol del ascenso a Segunda División y que puede terminar en puestos de descenso a cuarta categoría.

La entidad blanquiazul puede conseguir cuatro millones de euros gracias al Real Madrid. Todo ello en base a unos derechos audiovisuales mal repartidos en la temporada 2015-2016, cuando militaba en el fútbol profesional.

El club que preside Florentino Pérez ha anunciado una sentencia del Tribunal Supremo que da la razón al club sobre la denuncia presentada por la que se declara nula la Disposición Adicional Segunda de los Estatutos de LaLiga, incorporada aquel año y que alteró los ingresos audivisuales de los 22 equipos de la segunda categoría del fútbol profesional.

Como consecuencia de esta sentencia, según explica el Real Madrid, el reparto de fondos aumenta en un 40% para los clubes de Segunda División, donde se encontraba la Ponferradina, y exige el reparto igualitario entre todos ellos.

El trozo de la tarta para la segunda categoría en la temporada 2015-2016 sería de 88 millones de euros adicionales a repartir entre 22 equipos, incluída la Ponferradina. La entidad que dirige José Fernández Nieto recibiría cuatro millones de euros en base a dicho escrito, según manifiesta el Madrid.

La sentencia desestima el recurso interpuesto por LaLiga y daría la razón al Real Madrid y a al Audiencia Nacional siendo «de una trascendencia fundamental» para los intereses económicos de los equipos de Segunda División.

Javier Tebas desmiente la información

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha desmentido la información del Real Madrid y afirma que la interpretación de la sentencia del Supremo es «un invento». «Ni 8,8 millones para el RM, ni 88 millones para algunos equipos de Segunda. La sentencia no dice eso, ni se concluye de la misma».

A juicio del principal responsable del ente futbolístico, el Real Madrid «olvida» las reuniones del órgano de control, juntas de división y asambleas de 2015 y 2016, en las que estuvo presente y se aprobaron las liquidaciones de la Televisión de la temporada 2015-2016.

También «olvida» que todo esto empezó «como un anzuelo a los clubes de Segunda para intentar que los efectos del Real Decreto de television no se anticiparan a la temporada 2015/2016», ha expuesto en sus redes sociales.