leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Incendio en una vivienda de Astorga. Diputación de León

Reducida a escombros parte de una vivienda que se quemó en Astorga

Bomberos de la Diputación de León sofocaban las llamas que dejaban importantes destrozos en la capital maragata

Leonoticias

Leonoticias

León

Lunes, 3 de noviembre 2025, 10:53

Comenta

Un incendio en una vivienda de Astorga ocasiona importantes desperfectos y obliga a intervenir a varias dotaciones de bomberos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Sepeis) de la Diputación de León.

Las llamas, que comenzaban en la vivienda a última hora del domingo 2 de noviembre, movilizaban dotaciones de los parques provinciales de Celada y Valencia de Don Juan.

Noticias relacionadas

Cae una banda criminal nacional con ramificación en León que estafó 300.000 euros

Cae una banda criminal nacional con ramificación en León que estafó 300.000 euros

Una mujer resulta herida tras un accidente múltiple en León

Una mujer resulta herida tras un accidente múltiple en León

Herida una ciclista que chocó con la puerta de un coche que se abrió justo a su paso

Herida una ciclista que chocó con la puerta de un coche que se abrió justo a su paso

Herido un hombre en el incendio de una vivienda en Astorga

Herido un hombre en el incendio de una vivienda en Astorga

Aunque no hay que lamentar daños personales, los materiales son cuantiosos ya que las llamas han reducido a cenizas buena parte de la estructura, como se puede ver en las imágenes compartidas por la Diputación de León.

Estado de la vivienda tras el incendio. Diputación de León

Es el segundo incendio en una vivienda que se registra en Astorga en apenas una semana. El pasado viernes, el incendio que se originaba en una cocina afectaba a un hombre que sofrió una intoxicación.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Me han matado vacas a tiros y me amenazan de muerte porque quieren que venda y me marche»
  2. 2 Fallece un corredor tras caerse por un barranco en el monte Pajariel
  3. 3 Mapa de los atropellos en León: La Lastra y La Chantría superan al centro en siniestralidad peatonal
  4. 4 Los bomberos de León actúan: sofocan un incendio en un pueblo y retiran un nido de avispa velutina
  5. 5 «He pasado por cinco países en ocho años y no conozco a nadie que no le guste la cecina»
  6. 6 El Consejo de Informativos de TVE carga contra Gonzalo Miró por sus palabras sobre Mazón
  7. 7 Desarticulan en La Bañeza un punto de cultivo y tráfico de cannabis
  8. 8 El Hallowindie vuelve a ser una cita para pasarlo de miedo
  9. 9 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones
  10. 10 Rescatan a un ciclista de 70 años lesionado en una zona de difícil acceso del Bierzo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Reducida a escombros parte de una vivienda que se quemó en Astorga

Reducida a escombros parte de una vivienda que se quemó en Astorga