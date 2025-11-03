Reducida a escombros parte de una vivienda que se quemó en Astorga Bomberos de la Diputación de León sofocaban las llamas que dejaban importantes destrozos en la capital maragata

Un incendio en una vivienda de Astorga ocasiona importantes desperfectos y obliga a intervenir a varias dotaciones de bomberos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Sepeis) de la Diputación de León.

Las llamas, que comenzaban en la vivienda a última hora del domingo 2 de noviembre, movilizaban dotaciones de los parques provinciales de Celada y Valencia de Don Juan.

Aunque no hay que lamentar daños personales, los materiales son cuantiosos ya que las llamas han reducido a cenizas buena parte de la estructura, como se puede ver en las imágenes compartidas por la Diputación de León.

Ampliar Estado de la vivienda tras el incendio. Diputación de León

Es el segundo incendio en una vivienda que se registra en Astorga en apenas una semana. El pasado viernes, el incendio que se originaba en una cocina afectaba a un hombre que sofrió una intoxicación.