Imagen de una ambulancia.

Los bomberos tienen que liberar a un herido en un accidente vial en Vegas del Condado

El incidente ha tenido lugar esta mañana cuando un vehículo se ha salido de la vía con dos heridos a causa de este accidente

Leonoticias

Leonoticias

León

Lunes, 22 de septiembre 2025, 13:35

Los bomberos de León han tenido que liberar al ocupante de un vehículo que ha sufrido una salida de vía en la mañana de este lunes en la localidad leonesa de Vegas del Condado.

El incidente tuvo lugar minutos antes de las 13:00 horas, según informa el 112, en el kilómetro 9 de la CL-624 a la altura de Vegas del Condado.

Un vehículo se había salido de la vía y se había quedado inclinado en la cuneta, resultado heridas dos personas, que se encontraban conscientes.

Una dotación de Guardia Civil de Tráfico y un equipo médico acudieron a este punto para presta asistencia sanitaria a los heridos, teniendo que solicitar también la presencia de los bomberos para liberar a uno de los implicados en el accidente, que no podía salir del turismo.

