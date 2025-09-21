Herida tras impactar con el quitamiedos en la León-Asturias Un turismo impactó contra el guardarraíl en la AP-66 en el que una mujer requirió asistencia sanitaria

Leonoticias León Domingo, 21 de septiembre 2025, 17:37

Una mujer de 73 años ha resultado herida en la tarde de este domingo después de que su turismo impactara contra un quitamiedos.

El incidente tuvo lugar a las 16:12 horas de este domingo, según la información facilitada por el 112, en el punto kilométrico 91 de la AP-66, en sentido León, a la altura de Sena de Luna.

La mujer se encontraba consciente cuando llegaron los efectivos sanitarias en una actuación donde también se requirió la colaboración de la Guardia Civil de Tráfico.