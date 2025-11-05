leonoticias - Noticias de León y provincia

Pedro Sánchez entrega la Cruz al Mérito al bombero leonés.

El bombero forestal más veterano de la Brif de Tabuyo recibe la Cruz al Mérito Civil de manos de Pedro Sánchez

Se ha reconocido con esta distinción oficial a doce miembros de las brif de toda España

Ana G. Barriada

Ana G. Barriada

León

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 10:14

El bombero forestal más veterano de la Brif de Tabuyo del Monte en la provincia de León ha recibido una de las más altas distinciones que entrega el gobierno central: la Cruz de la Orden del Mérito Civil.

En un emotivo acto en Moncloa, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, entregaba a doce miembros de las Brif de toda España esta distinción en homenaje y agradecimiento por su trabajo para la extinción de los graves incendios forestales que, como este pasado verano sucedió en la provincia de León, son una de las mayores catástrofes naturales a las que se enfrenta España.

Los bomberos con el presidente en Moncloa.

Como representante de la Brif de Tabuyo del Monte, Euquerio Morán Morán, el bombero forestal más veterano de la base leonesa con más de 30 campañas de extinción de incendios forestales a sus espaldas, casi desde que se creó la Brif.

Recogía emocionado de manos del presidente la distinción y lo hacía en nombre de todos sus compañeros de base y como representante de los medios que se juegan la vida para proteger los pueblos, montes y viviendas de las llamas.

