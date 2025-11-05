El bombero forestal más veterano de la Brif de Tabuyo recibe la Cruz al Mérito Civil de manos de Pedro Sánchez Se ha reconocido con esta distinción oficial a doce miembros de las brif de toda España

Ana G. Barriada León Miércoles, 5 de noviembre 2025, 10:14 | Actualizado 10:20h. Comenta Compartir

El bombero forestal más veterano de la Brif de Tabuyo del Monte en la provincia de León ha recibido una de las más altas distinciones que entrega el gobierno central: la Cruz de la Orden del Mérito Civil.

En un emotivo acto en Moncloa, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, entregaba a doce miembros de las Brif de toda España esta distinción en homenaje y agradecimiento por su trabajo para la extinción de los graves incendios forestales que, como este pasado verano sucedió en la provincia de León, son una de las mayores catástrofes naturales a las que se enfrenta España.

Ampliar Los bomberos con el presidente en Moncloa.

Como representante de la Brif de Tabuyo del Monte, Euquerio Morán Morán, el bombero forestal más veterano de la base leonesa con más de 30 campañas de extinción de incendios forestales a sus espaldas, casi desde que se creó la Brif.

El presidente del Gobierno, @sanchezcastejon, ha entregado hoy a 12 bomberos forestales, miembros de las BRIF de @mitecogob, la Cruz de la Orden del Mérito Civil.



Una distinción que reconoce su labor frente a los incendios forestales. pic.twitter.com/xAa4Uo4eub — La Moncloa (@desdelamoncloa) November 4, 2025

Recogía emocionado de manos del presidente la distinción y lo hacía en nombre de todos sus compañeros de base y como representante de los medios que se juegan la vida para proteger los pueblos, montes y viviendas de las llamas.