La zona del Curueño este otoño. Sequoya

Lluvia para empezar una semana con ligera subida de las temperaturas

Las precipitaciones serán persistentes en prácticamente toda la provincia y no se espera nieve

León

Lunes, 24 de noviembre 2025, 08:44

La lluvia se instala este lunes 24 de noviembre en la provincia de León para dar inicio a los últimos días del mes. Una jornada que marcará además temperaturas máximas algo más altas que en los últimos días en los que el invierno ya parece llamar a la puerta de León.

La lluvia será persistente en prácticamente toda la geografía leonesa esta jornada, donde no se espera nieve pero sí chubascos constantes. Lejos quedaron los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología de la pasada semana por precipitaciones blancas, aunque el martes la cota baja y sí podrían caer copos en zonas de montaña.

Suben ligeramente las temperaturas máximas

Junto a la lluvia, que será la protagonista de este lunes, la ligera subida de las temperaturas. Especialmente de las máximas, ya que los termómetros, tras varias jornadas sin alcanzar dos cifras positivas, recuperarán pulso alcanzándose los 12 grados en varios puntos.

En León capital se esperan máximas de 12 grados y mínimas de 2. Situación similar que la de Astorga y La Bañeza, con una máxima igual y una mínima de cerca de 4 grados centígrados.

En Villablino los termómetros oscilarán entre los 8 y los 2 grados mientras en Ponferrada se quedarán entre 12 y 6.

