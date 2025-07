La atención sanitaria en zonas turísticas de León flaquea «en los pueblos pequeños» Tres alcaldes de municipios con mucha afluencia turística comentan que no sufren grandes problemas en estas fechas, incluso que cuentan con refuerzos

Unir dos factores como el crecimiento de población estival por quienes vuelven al pueblo durante estas fechas y los turistas, con las vacaciones de muchos facultativos en los centros de salud y consultorios médicos de León puede resultar un cóctel peligroso. En muchos lugares puede resultar un grave problema pero en tres localidades leonesas el verano es, hasta la fecha, tranquilo.

«Tenemos más problemas en invierno», comenta José Rodríguez, alcalde de Valencia de Don Juan: «Ahora en verano, con todos los que vuelven y los turistas, se refuerza la plantilla con una persona más en enfermería y va todo mucho mejor. Además hay una unidad móvil que funciona muy bien«.

El regidor coyantino lamenta que «durante el resto del año, salvo en Semana Santa y Navidad, hay una persona menos y se nota», además de que «el mayor problema» es que «los pueblos pequeños se quedan vacíos, hay muy poca gente, y cada vez tienen menos servicios«.

«Las vacaciones no se cubren»

Esta última cuestión que comenta José Rodríguez a orillas del Esla es similar a la que se encuentra Senén Presa en las del embalse recibe el nombre del municipio del que es alcalde, Riaño: «En otros pueblos, en los pequeños, sí que están un poco peor porque en vez de ir por los consultorios médicos dos días a la semana pues van sólo uno porque las vacaciones no se cubren».

«Aquí, en el centro de salud de Riaño, nadie se ha quejado hasta la fecha, a ver durante agosto». Senén, habla del tema con plena información: «Por desgracia he tenido que ir dos veces en los últimos quince días y en diez minutos me habían atendido. No está nada masificado y con las guardias y las urgencias, todo bien».

Senén, por contra, sí que lamenta que en su pueblo no haya «suficiente oferta de lugares en los que la gente se pueda quedar a dormir y comer. Al final, se van por otras localidades».

«Un médico para cuatro ayuntamientos»

La recientemente nombrada alcaldesa de Vega de Valcarce , Alba Rodríguez, comenta como «a pesar de que ahora hay un médico para cuatro municipios, no hemos recibido ninguna queja«.

Esta joven regidora berciana también señala que las vacaciones no se cubren y que «nuestra médico» está en ellas en estas fechas por lo que el que queda «se reparte entre nuestro municipio, Balboa, Trabadelo y Barjas. Alba añade que en el caso de enfermería sí que tienen más facultativos y que, »como la gente sabe que hay menos médicos ya conocen que hay días en los que no acude a un pueblo y sí a otro y así piden las citas«.

Al igual que otros regidores municipales, Alba espera que la situación siga como hasta ahora aunque falta la primera quincena de agosto, «que es un lío mayor de gente» en Vega de Valcarce y otros municipios bercianos y de toda la provincia.