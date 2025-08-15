Agentes forestales en León: «Nos mandan solos a los incendios y nos quitan medios en plena extinción» Agentes medioambientales denuncian descoordinación, escasez de recursos y precariedad laboral en la lucha contra el fuego

La realidad que afrontan muchos agentes medioambientales que estos díias combaten el fuego en la provincia de León «dista mucho» de la imagen de «eficacia» que «proyectan las autoridades». Los profesionales que trabajan en primera línea contra los incendios aseguran que la «falta de coordinación y de medios» es una constante.

«El margen es mínimo: te pueden llamar a las tres de la mañana o a las siete de la tarde. La coordinación es muy poca. He ido solo a incendios porque mi retén estaba en otro, y nos unimos después. En otros momentos, el retén se iba y llegaba otro agente, pero estábamos desperdigados, sin comunicación ni gestión para llegar al incendio», denuncia la uno de ellos, que prefiere mantener su anonimato.

Trabajar en solitario es habitual: «Un agente medioambiental suele ir solo. No vamos en binomio y es un peligro. Te mandan a un punto de localización y ahí te dan instrucciones. He hecho hasta cuatro horas de coche para llegar a un incendio y luego recibir indicaciones sobre cómo actuar».

Falta de medios

La falta de medios agrava la situación y es algo que está quedando patente en los 18 incendios forestales activos en la provincia de León. En algunos de los últimos fuegos de IGR (Índice de Gravedad Potencial) 2, los recursos eran escasos: «Un técnico, tres o cuatro agentes, unos pocos retenes, una máquina bulldozer, dos autobombas y, a ratos, un solo helicóptero porque nos quitaban medios desde la central».

La situación se complica cuando «planificas un ataque y, de repente, te quitan recursos para llevárselos a otra zona, a veces por decisiones políticas. Te quedas con incendios muy graves y sin capacidad para afrontarlos».

«Se dice que todos los medios que piden los técnicos se conceden, pero no es verdad» Agente medioambiental

Los agentes denuncian que esta realidad no es nueva: «Lleva años pasando. Se dice que todos los medios que piden los técnicos se conceden, pero no es verdad. Los quitan. El operativo lleva años ninguneado, tanto agentes como bomberos forestales, que trabajan como peones, sin protección ni reconocimiento profesional».

Precariedad salarial

A ello se suma la precariedad salarial: «En Castilla y León hay 35 empresas que contratan bomberos forestales. El plus de peligrosidad puede ser de apenas 1,69 euros al día. Los agentes medioambientales no cobramos peligrosidad.

Un conductor cobra entre 1.200 y 1.400 euros al mes y no tenemos categoría profesional reconocida. Mientras, un técnico puede cobrar 400 o 500 euros por un fin de semana de guardia. Nosotros, 36 euros por un festivo».

«En invierno deberíamos estar limpiando el monte» Agente mediambiental

Para los profesionales, la solución pasa por profesionalizar el operativo y mantenerlo activo todo el año: «En invierno deberíamos estar limpiando el monte y haciendo trabajos forestales. Así se reduciría el riesgo. Pero se gasta en cámaras para torretas en lugar de contratar personal».

Medios y recursos

El Cuerpo de Agentes Medioambientales no solo asume funciones de dirección y apoyo en la extinción de incendios, sino que también lleva a cabo su investigación y desempeña muchos otros cometidos esenciales. Sin embargo, actualmente se encuentra en mínimos de personal: «hay comarcas que cuentan con apenas cinco agentes cuando debería haber doce», indica un agente.

Esto obliga a desplazar efectivos desde otras zonas, con el riesgo añadido de que no conozcan la orografía del terreno, lo que dificulta y pone en peligro las labores de extinción.

A ello se suma que gran parte del personal contratado por empresas privadas «carece de la formación necesaria, al tratarse de empleos temporales de pocos meses, lo que compromete la seguridad tanto de los trabajadores como de la población», denuncia. Por ello considera imprescindible un modelo estable de trabajo, con formación continua, que además contribuya a fijar población en el medio rural.

Situación agravada por falta de experiencia en el terreno

La situación se agrava con la sustitución de torres de vigilancia por cámaras, perdiendo así la experiencia insustituible de quienes han pasado años observando el terreno desde una torre. «Nadie conoce mejor la zona que una persona que ha vivido toda su vida en el lugar, y esa experiencia es clave tanto para localizar un incendio a tiempo como para orientar al personal de tierra sobre rutas seguras de entrada y evacuación», asegura desde su experiencia.

Los agentes medioambientales denucian una falta de medidas por las que ya se lamentan tres víctimas mortales y cinco heridos graves, en un escenario que recuerda a lo ocurrido con el incendio de la Sierra de la Culebra: aumento del presupuesto para empresas, privatización de camiones procedentes incluso de Madrid, pero sin mejoras reales para el personal de tierra. «Mientras se eliminan 40 plazas de agentes medioambientales y más de mil guardias, el sistema sigue igual o peor, con la seguridad y la eficacia cada vez más comprometidas», añade.

Descoordinación incomprensible

La descoordinación provoca situaciones incomprensibles: «En un incendio reciente me mandaban para casa. Sabía que el frente era de 500 metros y avanzaba rápido. Insistí en quedarme y al final subí con un camión de 12.000 litros. Ese día gastamos 17.000 litros. Si no llego a ir, ¿qué habría pasado?».

«Da igual que haya muertos en esta comunidad, parece que nada va a cambiar. Y esto se veía venir», lamenta uno de los agentes forestales.