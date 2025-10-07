UPL reprocha a la Junta que gaste 1,8 millones en «adoctrinar» a los leoneses Señala que al PP «se le atraganta» todo lo que tiene que ver con la soberanía popular por no afrontar el mandato de las Cortes sobre la eliminación del gasto en la Fundación para la Promoción de los Valores y la Identidad de Castilla y León

La reciente aprobación por el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León de una partida de 1'8 millones de euros para la Fundación para la Promoción de los Valores y la Identidad de Castilla y León, ha sido objeto de discusión este martes en el pleno de las Cortes autonómicas, en el que Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha reprochado a la Junta este gasto «mientras está dejando sin ejecutar importantes partidas en sanidad, educación, movilidad o patrimonio».

Asimismo, la procuradora de UPL, Alicia Gallego, ha señalado a la Junta que dicha partida de dinero público destinado a la mencionada Fundación se ha aprobado contra la voluntad mostrada por las Cortes, recordándole que el 9 de octubre de 2024 el parlamento autonómico aprobaba mayoritariamente una Proposición No de Ley de los leonesistas que exigía a la Junta que no se destinasen fondos públicos a esta fundación para sus actividades.

No obstante, los regionalistas leoneses han lamentado que, a pesar de esa resolución de las Cortes, que fue aprobada por todos los grupos políticos salvo el PP, desde la Junta de Castilla y León que dirige el Partido Popular han decidido desoír lo aprobado por el parlamento y actuar en sentido contrario a lo dictaminado mayoritariamente en el pleno el año pasado, lo que para los leonesistas supone «desafiar a la soberanía popular» por parte de la Junta.

De este modo, Alicia Gallego ha señalado que «parece que todo aquello que tiene que ver con la soberanía popular se le atraganta al Partido Popular», apuntando que «por un lado no obedecen el mandato de las Cortes respecto a esta Fundación, y por otro pese a que el Estatuto recoge desde hace 18 años la posibilidad de convocar consultas populares, siguen sin haber impulsado desde la Junta el desarrollo reglamentario correspondiente».

Por ello, desde UPL han lamentado que la Junta haya aprobado destinar 1'8 millones de euros procedentes de los impuestos de los leoneses y los castellanos a promover la Fundación para la Promoción de los Valores y la Identidad de Castilla y León, que declaró fijarse como objetivo «difundir la identidad institucional de Castilla y León».

Casi dos millones de euros

Ante este hecho, los leonesistas han señalado que la Junta «va a emplear casi 2 millones de euros de fondos públicos para adoctrinar en la pertenencia a una comunidad autónoma como la de Castilla y León, creada en 1983, que se caracteriza por la falta de arraigo a la misma por parte de los castellanos y, sobre todo, de los leoneses». Lo que han considerado «una cacicada más de esta Junta, que gobierna de espaldas al parlamento, de espaldas a la voluntad popular, creyéndose por encima de todo y de todos».

Asimismo, UPL ha recordado que en paralelo se siguen destinando cerca de 800.000 euros anuales para la Fundación Castilla y León (antes llamada Fundación Villalar), pero que «como ahora dicha fundación la regenta VOX, el PP se ha sacado de la manga otra Fundación nueva, la de la Promoción de los Valores y la Identidad de Castilla y León, a la que riega con más dinero aún, 3 millones el año pasado y casi 2 millones este año».

Por ello, los leonesistas han denunciado que mientras el gobierno autonómico ha aprobado esa partida «está dejando sin ejecutar partidas que fueron presupuestadas para el arreglo de monumentos, de centros de salud, o de colegios», y han cuestionado a la Junta si realmente hace falta crear una identidad «a este engendro de comunidad de la que nadie se siente parte».

Del mismo modo, han planteado la pregunta de si realmente hace falta gastar millones de euros de dinero público para ese fin, «mientras se han ido dejando sin ejecutar partidas tan importantes como las de la Radioterapia del Bierzo, los centros de salud del Zurguén o de Villalpando, la ampliación de la UCI del Hospital de León, el Instituto de Villaquilambre, la mejora de capacidad de la carretera Salamanca-Alba de Tormes o los Conservatorios de Música de León y Zamora».

Y es que desde UPL han lamentado que «intentar crear identidad común a una comunidad sin arraigo formada por dos regiones» supone «dilapidar el dinero público», por lo que han pedido a la Junta que recapacite y dé marcha atrás, instándole a «hacérselo mirar», recordándole que esos casi 2 millones «salen del bolsillo de todos los leoneses y castellanos, que tienen prioridades mucho más importantes».