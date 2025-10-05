UPL cuestionará a la Junta por los 1,8 millones para la Promoción de los Valores y la Identidad de Castilla y León La formación leonesista interpelará tras ver como la Mesa de las Cortes bloqueaba el debate de la moción para reclamar una consulta popular para crear la comunidad autónoma de la Región Leonesa

Unión del Pueblo Leonés (UPL) llevará diversas cuestiones a la primera sesión plenaria de las Cortes de Castilla y León de este mes de octubre. En este sentido, los procuradores de la formación cuestionarán a la Junta de Castilla y León por la cantidad destinada a la Fundación para la Promoción de los Valores y la Identidad de Castilla y León y por las redes de calor puestas en marcha en León y Ponferrada.

Todo ello, después de que la Mesa de las Cortes rechazase, con los votos en contra del PP y VOX más la abstención del PSOE, la moción en materia de Ordenación del Territorio y presentada hace una semana en tiempo y forma, que reclamaba la convocatoria de una consulta popular para preguntar a la ciudadanía de las provincias de León, Zamora y Salamanca por la creación de una comunidad autónoma de la Región Leonesa.

En cualquier caso, la secretaria general de UPL y procuradora en Cortes, Alicia Gallego, preguntará al ejecutivo autonómico, por la valoración que hace la Junta de la reciente aprobación en su Consejo de Gobierno de destinar 1'8 millones de euros a la Fundación para la Promoción de los Valores y la Identidad de Castilla y León. Una cuestión que la formación leonesista ya llevó a las Cortes tras su creación y que tiene como objetivo principal generar identidad dentro de la comunidad autónoma de Castilla y León.

Por su parte, el procurador berciano de UPL, José Ramón García, cuestionará a la Junta por la valoración que hacen de los proyectos para las redes de calor de León y Ponferrada. En el caso del proyecto berciano, el Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de León anuló por segunda vez los permisos concedidos, mientras que en la capital se encuentran con un nuevo rechazo vecinal en cuanto a la ubicación de la planta de biomasa.

Recazado el debate de la consulta popular

Una sesión plenaria que, finalmente, no permitirá que UPL defienda en el hemiciclo la moción en materia de Ordenación del Territorio sustentada en la interpelación con el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez Quiñones, de la pasada sesión plenaria y que fue presentada ante los medios la pasada semana tras registrarse en tiempo y forma en las Cortes.

Una propuesta de UPL para instar al presidente de la Junta a que, en base a la potestad que le atribuye el artículo 27.1.e) del Estatuto de autonomía, proponga la celebración de una consulta popular en las provincias de León, Salamanca y Zamora, relativa a la posible creación de una comunidad autónoma de la Región Leonesa que las integre, dentro de la unidad de la nación española y conforme a lo establecido en los artículos 2 y 143 de la Constitución.